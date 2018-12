Los anticapitalistas piden a la dirección de Podemos que ponga fin a "una inercia suicida". / ()

"Ya antes de las elecciones andaluzas la convocatoria apresurada de estas primarias era un grave error que solo buscaba reducir el debate y el pluralismo dentro de Podemos, facilitando el control del próximo grupo parlamentario a la corriente dirigente mediante un reglamento centralista, apresurado y nada proporcional. Estas primarias no tienen ningún sentido, ni en fondo ni en forma, salvo reproducir el control burocrático del aparato". Así reza el comunicado emitido esta tarde por Anticapitalistas, la corriente de Podemos a la que pertenece la líder andaluza Teresa Rodríguez, o el candidato al Parlamento Europeo Miguel Urbán.

Así piden a a la dirección de Pablo Iglesias que desconvoque las primarias para elegir las listas a las elecciones generales cuyo proceso arrancaba formalmente hoy y acometa una "reflexión crítica urgente" tras el resultado de los comicios andaluces.

"Enésimo proceso interno"

En su comunicado aseguran que "la situación es grave y que es necesario poner fin a una inercia suicida", añadiendo que "no es el momento para el enésimo proceso interno tedioso para seguir ahondando en la dinámica de desafección y desgarros internos". Todo cuando —escriben— "la urgencia de una posible convocatoria de elecciones parece alejarse".

Para los Anticapitalistas, "mantener este modelo de primarias sería un tremendo error y una muestra de irresponsabilidad que supondría anteponer los intereses de una parte por encima de los intereses generales". Consideran necesario "rearmar todo el espacio de movimientos sociales y fuerzas políticas del cambio con paciencia y con métodos democráticos y participativos" adviertiendo que el "bloque del cambio tiene que dejar de mirarse hacia dentro y construirse de manera democrática, unitaria y con políticas claras".

La principal corriente crítica del partido ha manifestado que, de no desconvocarse las primarias, "lo mejor es no participar de las mismas porque con la gravísima situación política toca parar y debatir y no mantener la misma dinámica y orientación general que tiene la dirección de Podemos y que llevará a peores resultados aún en el futuro de mantenerse".

"Lo que vendrá en mayo será aún peor"

Las anticapitalistas añaden que el resultado de las elecciones andaluzas supone un "shock" para el bloque del cambio "por la debacle de la izquierda frente al auge de la derecha y, en concreto, por la emergencia de la extrema derecha". Aseguran buena campaña y el trabajo desarrollado el resultado no ha sido bueno, porque las inercias generales han pesado también en Andalucía como demuestra el resultado del resto de partidos. Pero si no se corrige el rumbo a nivel estatal lo que vendrá en mayo será aún peor".