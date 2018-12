'Lo siguiente': ¿es justo que un programa de un 6,7% haga trasnochar a la audiencia?

El final de 'Hora punta' ha sido, quizás, lo mejor que le ha pasado a la televisión este último año. Muchos ansiaban que Javier Cárdenas desapareciera de la parrilla de La 1 y, tras una buena tunda en redes sociales y un poco de sentido común, la nueva directiva de TVE quiso complacer a todos esos televidentes. Tal fue la alegría, que se montó una gran fiesta en Twitter cuando se comunicó la noticia. "¡Ahora seguro que vendrá un programa digno para el access prime time que pagamos todos los españoles!", pensaron muchos. Error.

Televisión Española no ha tenido mucho ojo con el programa que ha cogido el testigo a 'Hora punta', y eso que lo tenía fácil. Muy fácil. 'Lo siguiente' cumple un mes desde su estreno y lo hace sin lograr los mínimos requeridos y empeorando drásticamente las cifras que hacía Cárdenas durante su paso por la parrilla de La 1: un 8,4% de cuota media con 1.630.000 espectadores hizo el polémico presentador entre el 8 de enero y el 3 de junio del 2018.

Hasta la fecha, 'Lo siguiente' lleva cosechado un 6,7% de cuota media, con 1.244.000 espectadores. Son cifras muy por debajo de la media de la cadena y verdaderamente irrisorias si nos ponemos a mirar cómo le va a la competencia de Raquel Sánchez Silva.

A la hora de analizar este dato, además, hay que tener en cuenta que este 6,7% es solo la media del programa en su primer mes de vida. 'Lo siguiente' aterrizó en La 1 con un discreto -pero esperanzador- 9,9% (1.783.000). Sin embargo, nunca más ha vuelto a hacer esta audiencia. Ese fue su récord y desde entonces, el programa ha deleitado a TVE con cifras entre el 5 y el 7%. Pero ojo, porque ha llegado a caer de la barrera del 5%, cosechando en sus peores días datos como el 4,2% (785.000) que registró con la visita de Antonio de la Torre; otro día hizo un 4,5%, y otro un 5,1%...Para el que se pierda entre tanto número, un desastre, un claro perdedor en la acalorada batalla que se disputan las principales cadenas día a día.

No obstante, TVE no debe fijarse nunca en los números por el simple hecho de ser una televisión pública. El problema es que, como servicio público, sí tiene la obligación de ofrecer un contenido que forme, informe y entretenga, o al menos haga una de estas tres cosas, siempre y cuando el entretenimiento sea pulcro y refinado, claro.

En lo que respecta a 'Lo siguiente', no aporta nada nuevo al panorama televisivo actual, pues no deja de ser un espacio de entrevistas más que, además, no encuentra su estilo propio.

Cuando te embarcas en una nueva aventura televisiva y lo haces tras la era Cárdenas es necesario ofrecer un contenido que, como mínimo, sea del agrado del espectador, pero, sobre todo, no genere indiferencia. Y es que nadie habla de 'Lo siguiente'. Cárdenas, al menos, era un especialista en llamar la atención.

Y volvemos al dilema de siempre. TVE vuelve a mantener en parrilla un espacio que no aporta nada nuevo, no hace unos datos lo suficientemente competitivos y, para colmo, es un lastre para todas esas producciones de prime time que sí interesan al público, como 'Estoy vivo', 'Operación triunfo' o 'Cuéntame', y cuyas emisiones arrancan más tarde por culpa de esta antesala que la Corporación se empeña en meter con calzador. ¿Es justo que un programa de un 6,7% haga trasnochar a la audiencia? Rotundamente no.