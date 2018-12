Mourinho vuelve a acaparar los focos en rueda de prensa... por una pregunta del canal de televisión del Manchester

Que las ruedas de prensa no son el lugar favorito de Mourinho no es noticia. Raro es el día que no se niega a responder a algún periodista o lanza una crítica por el tema que se le cuestiona.

Sin embargo, este martes la situación ha adquirido un toque más novedoso, ya que ha criticado una pregunta del propio canal de televisión del Manchester United. El reportero cuestionó sobre los jugadores que alinearía Mourinho en el importante partido de la Premier League contra el Arsenal este miércoles. El portugués fue claro: "No quiero responderte, me gustaría que la televisión del Arsenal hiciese las mismas preguntas, pero no las hace, lo esconden todo dentro, así que, ¿por qué debería contestara?".