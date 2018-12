Denuncia a las piscifactorías por el maltrato que sufren los animales

La asociación francesa por la protección de los animales L214 ha denunciado las crueles condiciones de hacinamiento en la que se encuentran las truchas en la piscifactoría Aqualande. De igual manera, han mostrado su rechazo a los métodos usados para sacrificar a estos animales: mueren sofocados, asfixiados y congelados.

La campaña contra el maltrato animal la han desarrollado a través de la filmación de unas impactantes imágenes grabadas dentro de dicha piscifactoría, que es la mayor productora de truchas de Europa, según recoge la publicación francesa de Le Monde.

En estas imágenes se pueden ver grandes cantidades de truchas apiladas en estanques sucios y pequeños. "Muchos de estos peces están heridos o enfermos, y acaban muriendo asfixiados en cajas de poliestireno, o aplastados en las redes que están demasiado llenas, o por una gran descompresión, con los ojos fuera de sus órbitas", denuncian desde L214.



Al llegar al matadero se utiliza dióxido de carbono para asfixiarles. "A diferencia de otros animales, el aturdimiento no es necesario para sacrificar a los peces", señalan desde la asociación, y alegan que está científicamente probado que los peces sienten y sufren.



Mientras que el consumo de pescado está aumentando considerablemente en el país, la organización denuncia que no se supervisan correctamente las piscifactorías. Pero L214 no es la única organización que se hace eco del problema, CIWF (Compassion in World Farming) publicó el pasado lunes una película y un informe sobre cómo se sacrifica a los peces en las piscifactorías de la Unión Europea. Evidencian con ello que las malas prácticas son más comunes de lo que parecen: aguas turbias, peces muertos entre peces vivos y hacinamiento en jaulas de hormigón.