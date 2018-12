La pequeña de los Alcántara también deja 'Cuéntame', pero tendrá sustituta

Los seguidores de 'Cuéntame' que todavía estaban intentando asimilar la marcha definitiva de Carlitos (Ricardo Gómez) y Karina (Elena Rivera) tendrán que hacer un esfuerzo extra porque hay otra baja de la familia Alcántara...más o menos.

La actriz Paula Gallego, encargada de interpretar a María Alcántara, ha lanzado este martes un comunicado en redes sociales donde anuncia que abandona la serie para hacer frente a otros proyectos profesionales.

Este es el mensaje completo que ha compartido con sus seguidores en Instagram:

Hacía tiempo que quería compartir con vosotros esta noticia, me van a faltar palabras para expresar todo lo que siento, pero lo voy a hacer desde el corazón y el agradecimiento. Este mes estaré grabando el último capítulo que interpreto a María Alcántara, un personaje que que ha sido un gran regalo, con el que he aprendido muchísimo y pude disfrutar de mostrar su adolescencia, su ímpetu, su corazón y su carácter. Un pedacito de mí se quedará ahí. Estos seis años han sido increíbles, crecer junto a ella ha sido lo más bonito, pero ahora llega el momento de dar un salto. Dar el salto a otra etapa y verla como adulta. y el mío de seguir preparándome para nuevas aventuras... Los nuevos comienzos son siempre especiales y apasionantes y es la hora de volar y recibir con los brazos abiertos nuevas experiencias que me hagan seguir creciendo tanto personal como artísticamente

Cabe recordar que la joven actriz fichó por la serie de TVE en su decimoquinta temporada para sustituir a Celine Peña en el papel de la pequeña de los Alcántara.

'Cuéntame' ficha a una nueva María Alcántara

Para hacer posible las tramas de una joven mayor de edad, Paula Gallego (14 años) –que ha dado vida a la benjamina durante cinco temporadas– cederá el testigo a la actriz, cantante y bailarina bilbaína Carmen Climent, la nueva María Alcántara



"Todo el mundo me está acogiendo súper bien, me lo están poniendo muy fácil. Y yo he entrado con muchísima ilusión, así que aportar todo lo que pueda. Estoy muy feliz", afirma la actriz en un comunicado de TVE.

Carmen Climent, la nueva María Alcántara / TVE

Además del reparto habitual encabezado por Ana Duato, Imanol Arias, María Galiana, Pablo Rivero, Irene Visedo, Carlos Cuevas, Paloma Bloyd y Ana Arias, la temporada 20 de 'Cuéntame' dará la bienvenida a una nueva galería de personajes para sorprender con nuevos estímulos y seguir conquistando a los espectadores más jóvenes.

Uno de ellos será Salvador, interpretado por el actor Javier Pereira, profesor en el instituto del barrio. Aina Quiñones será África, amiga de la benjamina de los Alcántara. Y la actriz Greta Fernández interpretará a Laia, una mujer de intensa vida espiritual con quien Inés Alcántara compartirá nuevos proyectos profesionales.