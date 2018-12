Delgado pide evitar el "reparto de cromos" en la renovación del Poder Judicial

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha llamado a los partidos políticos a llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato expiraba este miércoles. "Desde aquí llamo a los grupos políticos a volver a sentarse para sacar este acuerdo adelante", no como "un reparto de cromos, sino como un servicio a los ciudadanos".

La titular de la cartera de Justicia ha defendido de nuevo el sistema de elección actual, que deja en mano de los partidos la elección de la mayoría de los vocales. "Este acuerdo pretendía la salida del bloqueo de la Justicia, recuperar la normalidad institucional y devolver la credibilidad al sistema judicial", ha lamentado, recordando que "en las últimas semanas hemos asistido al fracaso de un acuerdo casi cerrado". El WhatsApp de Ignacio Cosidó celebrando el reparto de sillones para controlar "desde detrás" la sala de lo penal del Supremo es "indigno, mancilla la imagen de los jueces de este país".

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Delgado ha anunciado que "hemos impulsado la reforma de la Ley Orgánica, en la que se contiene buena parte de las recomendaciones" hechas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), citando entre otras la dedicación exclusiva de los vocales, la devolución al pleno de varias competencias y también una "mayor transparencia" en la relación entre Fiscalía y Gobierno.

Una vez más, la ministra ha defendido el sistema de elección de vocales, frente a las reivindicaciones de jueces asociados de elegir ellos a la mayoría de miembros del Consejo: "No debemos dirigir todas las miradas hacia el sistema de elección, no únicamente a ese sistema", ha dicho: "No basta que el Consejo sea elegido única y exclusivamente por jueces", ha dicho, "no se trata de un mercadeo entre partidos, se trata del cumplimiento de la Constitución", ha defendido.

La independencia judicial

Delgado también se ha referido a la situación actual de la Justicia, asumiendo "el diagnóstico" de críticas a su funcionamiento y asegurando que "no solamente debe funcionar bien, también debe parecerlo, para poder hablar de buena justicia esta debe ser imparcial, independiente, responsable competente, accesible, eficaz, transparente…", ha dicho. "Los jueces tienen la obligación de ser independientes, la independencia judicial es un derecho de la ciudadanía y una obligación de los poderes públicos", ha añadido.

La titular de la cartera de Justicia ha hecho estas declaraciones en el Hotel Palace de Madrid en un acto organizado por Fórum Europa. Delgado ha sido presentada por José María Mena, exfiscal jefe de Catalunya, que ha afirmado como "carta de presentación" que él fue "a saludar al molt honorable y con una franqueza que le agradecí me dijo: "Como usted sabe, su nombramiento no me satisface".

"No hay presos políticos"

Delgado ha evitado pronunciarse sobre la situación de los políticos catalanes encarcelados, señalando que "no hay presos políticos" y asegurando que "entenderán que no opine, no debo referirme a decisiones judiciales" en torno a su situación de prisión provisional. Sobre un hipotético indulto, ha recordado que todavía no han sido condenados así que "no vamos a hacer Justicia ficción".

Tampoco ha sido explícita a la hora de pronunciarse sobre la huelga de hambre iniciada en Lledoners por parte de algunos líderes independentistas encarcelados: "La situación está prevista ya por el Tribunal Constitucional desde 1990" cuando, ha explicado, varios miembros del grupo terrorista GRAPO se pusieron en huelga de hambre.