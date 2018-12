Solari responde sobre Isco: "Todos los jugadores son discutibles"

Nueva batería de preguntas para Solari sobre Isco, el jugador internacional del Real Madrid que era titular con Julen Lopetegui y que desde su llegada al primer equipo ve los partidos desde el banquillo y, en ocasiones, sobre la grada. El técnico del conjunto blanco se ha enfrentado a ella con el mismo discurso que en otras ocasiones: sin respuestas concretas sobre el jugador y hablando sobre toda su plantilla.

MENSAJE A SIMEONE El técnico del Real Madrid ha tenido que responder a las preguntas sobre las palabras del entrenador del Atlético en las que ironizaba sobre los premios, entre ellos el Balón de Oro, que recibían los jugadores en función de si estaban en el conjunto blanco o en otro equipo. Y lo ha querido hacer con cariño hacia el entrenador rojiblanco. "Yo al Cholo lo he tenido como entrenador. Lo quiero, lo respeto y lo admiro", ha señalado sin querer profundizar sobre sus declaraciones de este martes. Eso sí, ha insistido en que ha sido el año de Luka Modric, ganador del Balón de Oro de esta teemporada. "Ha hecho un año maravilloso. Se lo ha dado todo al Real Madrid y a su selección. Es un premio a su año y a toda su trayectoria y le llega en la madurez de su carrera", ha añadido.

"Hay 24 jugadores. Los estoy viendo a todos con interés, ganas e ilusión. Y es lo que ellos y la hinchada queremos ver en el campo", ha señalado. Cuando las preguntas han versado sobre una posible falta de intensidad del andaluz para ser titular indiscutible en su equipo, la respuesta ha ido en la misma línea: "No creo en eso de los indiscutibles. ¿Qué significa? El trabajo de ustedes [los periodistas] es discutir a los que juegan, a los entrenadores... Todos los jugadores son discutibles. Lo que tienen que hacer es dar lo mejor que sí. Luego hay lesiones, bajo rendimiento... Esas coasa existen en el fútbol".

Cuando los periodistas han insistido preguntando si la situación de Isco se debe a un caso de bajo rendimiento, la respuesta ha sido más original. "Hay 24 jugadores y tienen que jugar once. Es una cuestión matemática, no futbolística. Si pones el foco en los que no juegan siempre vas a tener uno por el que preguntar", ha señalado.

El entrenador argentino del Real Madrid sí ha concretado en sus respuestas cuando se le ha preguntado por otros futbolistas de su plantilla. Lo ha hecho en el caso de Luka Modric al hablar del Balón de Oro y las palabras de Simeone sobre la cuestión o al referirse al estado de Gareth Bale. "Le veo muy bien y comprometido", ha señalado sobre el galés.