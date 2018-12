El Gobierno no ve imposible lograr apoyos para sacar los Presupuestos

La Ministra de Economía, Nadia Calviño, considera que no es imposible, aunque sí difícil, que se logren los apoyos suficientes para que los Presupuestos Generales salgan adelante una vez que el Gobierno los presente en enero, tal y como anunció Pedro Sánchez. "No vamos tirar la toalla antes de empezar", ha apuntado la ministra en un desayuno en Madrid. En ese acto está el diputado del PdCAT Ferrán Bel, quien ha reconocido que su partido no se cierra en banda a negociar las cuentas.

El PDeCAT ha considerado que con una "propuesta razonable" su formación negociaría los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la presentación de las cuentas en el Congreso vaya acompañada de una alternativa para dar una solución a Cataluña.

En declaraciones a los medios de comunicación durante el desayuno informativo junto a Nadia Calviño, el diputado del PDeCAT Ferrán Bel no ha cerrado la puerta a un posible apoyo a los Presupuestos del próximo año y ha eludido vincular dicha negociación a los políticos independentistas presos en Cataluña.