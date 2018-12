El 'superdomingo' se abre paso

Todas el mismo día. La hipótesis que manejan como mejor opción distintos miembros del Gobierno y de Ferraz para la fecha de las generales es el domingo 26 de mayo de 2019, coincidiendo con las municipales, autonómicas y europeas previstas para ese día. Será Pedro Sánchez quien tenga la última palabra. Si termina apostando por esta fórmula inédita, un superdomingo electoral que nunca se ha producido, lo hará a sabiendas de que, a día de hoy, no es lo que quieren los presidentes autonómicos que se juegan la reelección en esa convocatoria.

A este escenario se llegaría como consecuencia lógica del fracaso de los Presupuestos Generales que, finalmente, el presidente del Gobierno ha decidido presentar en las Cortes en el mes de enero. Dijo que no lo haría sin garantías de sacarlos adelante, pero en la Moncloa han llegado a la conclusión de que era muy difícil de sostener políticamente al Gobierno habiendo renunciado a presentar las cuentas, por mucho que se puedan aprobar las prioridades políticas por decreto ley. Con este giro, asegura la Moncloa, se expresa la "voluntad clara de que la iniciativa la lleva el Gobierno".

Fruto de este convencimiento, segun distintas fuentes gubernamentales y del partido, se produce la rectificación del presidente y el anuncio de que, aunque por ahora no haya agua en la piscina, el Consejo de Ministros aprobará las cuentas. A partir de ahí, la suerte está echada.

En el Ejecutivo no cierran la puerta a la posibilidad de que la situación de asfixia económica en Cataluña y el miedo al ascenso de la derecha tras las elecciones en Andalucía puedan facilitar que los grupos independentistas apoyen las cuentas, pero no las tienen todas consigo y, sobre todo, se empeñan ahora en subrayar que el presidente no está para "el mareo de los independentistas". Si no lo hacen, explican, todos los grupos quedarán "retratados". De paso, Pedro Sánchez tendrá una votación contraria de los grupos separatistas con la que hacer su campaña a las generales aliviado del lastre de esa alianza con ERC y Pdcat que el PSOE niega y que le sirve a PP, Ciudadanos, y ahora también Vox, para debilitar su candidatura.