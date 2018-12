La 'lambretta' de Vinicius no gustó al Melilla: "Hay que respetar a los jugadores"

La 'lambretta' de Vinicius no ha gustado a muchos de los jugadores del Melilla, tal y como ha asegurado en Carrusel Deportivo el goleador del Melilla en el Bernabéu, Yacine Qasmi: “No me ha gustado porque lo ha hecho con 5-0, estábamos cabreados con el marcador (...) ¿Si me pilla cerca? Una pequeña patada, no para lesionarle, pero para decirle que hay que respetar a los jugadores”.

“No lo tome como una forma de respeto. Conociendo un poco su juego y su cultura, viniendo de Brasil, tiene un juego que es bonito y alegre no lo cogí como una falta de respeto, alguno de mis compañeros sí igual por el marcador, con 0-0 no ha intentado eso, pero bueno ha hecho un buen partido, ha marcado gol y me alegro mucho y espero que pueda ir más para arriba”, añadió Qasmi.

Así mismo, Sofian Chakla opinó: “Es su modo de jugar. Personalmente, soy un defensa que me caliento mucho y esas cosas no me gustan, pero bueno es su forma de jugar como el caso de Neymar u otros jugadores, es su talento y ya está”.