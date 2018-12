'Crash Team Racing' vuelve a las videoconsolas 20 años después

En septiembre de 2016, la empresa de videojuegos Activision confirmaba la remasterización de la trilogía Crash Bandicoot. Una saga de tres videojuegos, que llegaban de la mano de Naughty Dog entre 1996 y 1998, que narraba las aventuras de un marsupial mutado por el doctor psicópata Neo Cortex que trataba de chafar los planes de dominación del mundo de su creador y de rescatar a su novia Tawna, una marsupial también mutada por el malvado Neo Cortex.

Dos años más tarde, en el marco de los Game Awards, Sony ha anunciado la remasterización de otro de los títulos más famosos de la saga: Crash Team Racing (CTR). Un videojuego, perteneciente al género de carreras, en el que los personajes principales de la saga compiten contra el malvado Nitrous Oxide para salvar a su planeta de la destrucción.

Una remasterización con nuevas opciones

Después de adaptar el juego a los nuevos tiempos, Sony ha confirmado que el famoso marsupial y sus compañeros volverán el próximo 21 de junio de 2019 tanto a PlayStation 4 como a Xbox One y Nintendo Switch. Todo ello a través de un nuevo juego que destaca por un renovado apartado gráfico y nuevas opciones como un modo online para competir contra gente de todo el mundo.

Pero no solo eso. A pesar de que Crash Team Racing: Nitro-Fueled contará con los modos de juego, personajes, circuitos, mejoras, armas y controles de siempre, el nuevo videojuego incluirá nuevos karts, circuitos y características que no estaban en el título original. De esta manera, la compañía pretende recuperar a los jugadores que quedaron fascinados con el título de 1999 al mismo tiempo que capta la atención de nuevas generaciones de niños y niñas de todo el mundo.

Otros juegos confirmados durante los 'Game Awards'

Pero Crash Team Racing: Nitro-Fueled no ha sido el último videojuego presentado en las últimas horas. Durante esta gala, considerada por cada vez más personas como los 'Oscar de los videojuegos', también se han anunciado otros títulos como Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Dragon Age 4 o Mortal Kombat 11.

También hemos podido conocer nuevos detalles sobre títulos como Far Cry New Dawn, Anthem, Rage 2, The Outer Worlds o Devil May Cry 5. Por último, durante esta gala también hemos conocido más acerca de Stranger Things 3: The Game, The Last Campfire, Atlas, Sayonara Wild Hearts y Psychonauts 2. En definitiva, las diferentes desarrolladoras de videojuegos se ponen las pilas y nos ofrecen las primeras pinceladas de un 2019 que aspira a estar a la altura de 2018.