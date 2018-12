Banksy, fuera de la calle

Una muestra con más de 70 obras originales de Banksy ofrece en IFEMA de Madrid una visión de la obra de quien sea el artista quien para Alexander Nachkebiy, comisario de la exposición Banksy, Genius or vandal, es uno “los más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley…”

La exposición, que recala en Madrid tras visitar varias ciudades europeas y que ha sido visitada por cientos de miles de personas, no cuenta con el visto bueno de Banksy quien así lo ha señalado en sus redes sociales porque no es que no sea consistente con su idea del arte sino que contradice la propia trayectoria e ideología de su creación.

Al contrario que en la calle, en la que sus obras pueden verse sin tener que pagar dinero, en Madrid la entrada a la exposición cuesta poco más de 14 euros.