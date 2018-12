Twitter se ceba con la Lambretta de Vinicius ante el Melilla

El brasileño Vinivius Jr. fue protagonista este jueves en el partido de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Melilla. Y no solo por ser el autor de uno de los seis goles del equipo blanco -el quinto, en el minuto 75-, sino por una acción que ya ha dado la vuelta al mundo. Se trata de un intento de Lambretta que no solo acabó en pifia, sino que también sentó mal a los jugadores del Melilla.

Yacine Qasmi, del equipo visitante, dejó clara su opinión sobre su jugada en 'Carrusel Deportivo': “No me ha gustado porque lo ha hecho con 5-0, estábamos cabreados con el marcador (...) ¿Si me pilla cerca? Una pequeña patada, no para lesionarle, pero para decirle que hay que respetar a los jugadores”.

“Es su modo de jugar. Personalmente, soy un defensa que me caliento mucho y esas cosas no me gustan, pero bueno es su forma de jugar como el caso de Neymar u otros jugadores, es su talento y ya está”, señaló su compañero Sofian Chakla.