Menotti, contra la final del Bernabéu: "Siempre hay tres o cuatro que no están en su sano juicio"

César Luis Menotti no habría venido a Madrid a disputar la vuelta de la final de la Copa Libertadores si hubiera sido entrenador de Boca Juniors o River Plate. Lo ha afirmado tajante en una entrevista con Francisco José Delgado en 'SER Deportivos' en la que ha cargado con dureza contra la decisión de traer el partido al Bernabéu después de los incidentes previos al choque que se tenía que haber jugado en el Monumental el 25 de noviembre.

"Me parece hasta ridículo -ha señalado sobre la final-. No por un escenario del prestigio del Santiago Bernabéu, sino porque el fútbol se aleja de sus fuentes. La relación afectiva del futbolista con su hinchada y su origen se ve destruida", ha señalado. A su juicio, la decisión de traer el partido a España "está ligada al mundo de los grandes negocios".

En su opinión, el partido se debía haber jugado en su día en la cancha de River porque los hechos que derivaron en la suspensión "no fueron suficiente" para "faltarle al respeto" a los 60.000 aficionados que estaban en el estadio. Desde su punto de vista, "siempre hay tres o cuatro" que "no están en su sano juicio" y que pueden provocar altercados. "Pero no es suficiente", ha insistido.

Menotti tiene claro lo que haría si estuviera ahora en activo: "Yo, ni hubiera ido. Si fuera entrenador de Boca o River me escucharían más enojado. Jamás lo admitiría. No puedo entender lo que se ha hecho con un partido que era honorífico para el fútbol argentino".