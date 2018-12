Semedo: "Dembélé es ahora más responsable"

Nelsón Semedo, lateral derecho del FC Barcelona, ha revelado en declaraciones a ESPN que el vestuario azulgrana ha notado una evolución en el comportamiento de Ousmae Dembélé. "Ahora es más responsable", ha confesado el portugués.

El futbolista del conjunto de Ernesto Valverde ha afirmado que "nadie pone en duda de que Dembélé es un excelente jugador, con un gran potencial y que nos puede y debe ayudar mucho", dijo Semedo, para agregar que "está totalmente comprometido con el equipo".

Por último, Semedo ha asegurado que "ahora Dembélé es más responsable y lo está demostrando en el campo". Semedo añade que "será bueno para él y para que el equipo que siga así".

Semedo, que comparte vestuario en el FC Barcelona con Leo Messi y en la selección portuguesa con Cristiano Ronaldo, ha asegurado que “Messi es de otro planeta. Él marca la diferencia. Es el mejor jugador que he visto, junto con Cristiano Ronaldo. He jugado con los dos mejores jugadores del mundo, en la historia. Estoy acostumbrado a que me pregunten sobre ambos. Son diferentes, pero prefiero mantener la opinión de quién es el número 1 para mí”.