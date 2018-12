'Pique' entre Modric y Benzema en las redes

Karim Benzema y Luka Modric han protagonizado un divertido 'pique' e intercambio de comentarios en una foto del entrenamiento subida por el jugador francés a su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Equipo top 🔥💯🤣 Una publicación compartida por Karim Benzema (@karimbenzema) el 7 de Dic de 2018 a las 4:59 PST

Tras el entrenamiento previo al encuentro contra el Huesca, próximo encuentro liguero de los blancos fuera de casa, Benzema presumió de ser parte de "un equipo top" junto a Ramos, Bale, Marcelo y Lucas Vázquez.

Modric no quiso pasar por alto la descripción y añadió: "Tío, tu equipo perdió". Entonces, Benzema encontró una réplica perfecta. "Normal, el Balón de Oro no estaba en mi equipo", respondió el francés, haciendo referencia al nuevo título del croata -que rompió los diez años de racha de Messi y Cristiano-.

"El Balón de Oro sabe mejor cuando nadie te ha regalado anda"

El jugador de 33 años rompió la racha de diez años de Messi y Cristiano que acabó con cinco Balones de Oro para cada uno. "El camino ha sido largo y duro, pero por eso mismo me hace más feliz todo lo que me está pasando ahora", dijo.

"Todos los reconocimientos, como el The Best o el Balón de Oro saben mejor cuando eres consciente de que nadie te ha regalado nada. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo he conseguido a base de trabajar", dijo el jugador en una entrevista a GQ.