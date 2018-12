'Gran Hermano VIP' (29,4%) arrasa el Día de la Constitución con más de 3 millones

Audiencias prime time jueves

Antena 3

'El Hormiguero Stars' : 1.691.000 y 10%

'Cine': "El código Da Vinci": 928.000 y 8,4%

Telecinco

'GH VIP: express': 3.375.000 y 19,7%

'GH VIP': 3.188.000 y 29,4%

La 1

'Cine': "Los Minions": 1.444.000 y 8,7%

laSexta

'El intermedio: The very best': 934.000 y 5,6%

'Cine': "Dando la nota": 662.000 y 5%

Cuatro

'Ven a cenar conmigo': 585.000 y 4,1%

'First dates': 824.000 y 4,9%

'En el punto de mira': 791.000 y 5,4%; 434.000 y 4,8%

La 2

'Brain Games': 196.000 y 1,3%

'Ese programa del que usted me habla': 138.000 y 0,9%

'Documaster': 630.000 y 3,8%