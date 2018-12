La plantilla del Reus junto a los miembros del cuerpo técnico han decidido no jugar el primer minuto del encuentro liguero en el estadio Santo Domingo frente al Alcorcón debido a la situación límite que vivo el conjunto catalán en señal de protesta debido a la situación de impagos y deudas que atraviesa el equipo.

De ese modo, los jugadores permanecieron en el centro del campo con los brazos entrelazados durante el primer minuto del encuentro mientras los jugadores del Alcorcón jugaban sin generar peligro. Una vez concluido el primer minuto, todos los aficionados del estadio aplaudieron la señal de protesta y continuó el encuentro con total normalidad.

Si el día 10 de diciembre no hubiese movimiento en las cuentas bancarias de los futbolistas del Reus llegarían a cumplir tres meses sin cobrar, por lo que si se llega a esta situación extrema, el equipo podría incluso no acabar la temporada. La Liga, recientemente, se ofreció como voluntaria para prestar dinero al club para que puedan abonar diversas nóminas que deben a los jugadores, pero, dicha cantidad, económica no servirá para saldar la deuda completa con los trabajadores y el cuerpo técnico.