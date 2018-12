Indignación por el 'homenaje' del Huesca a una campeona del mundo

No nos extrañamos cuando dicen que el futbol femenino no tiene visibilidad. Surrealista homenaje a la campeona sub 17 Salma Paralluelo en Huesca: "Se lo das y vale, venga". Es una campeona del Mundo. Nada un TRÁMITE y te lo quitas de enmedio. https://t.co/g4GLrlJ5DI vía @marca