En agosto del 2012 se hizo oficial la llegada de un joven Luka Modric al Real Madrid. Un fichaje que cambiaría la historia del jugador, que acabaría convirtiéndose en uno de los mejores del mundo e incluso a ganar el Balón de Oro y el The Best, y sin duda también la historia del Real Madrid.

Sin embargo, todo podía haber sido muy diferente, por opciones no era, tal y como ha contado el propio Modric en el medio francés Téléfoot: “Cuando me di cuenta del interés del Real Madrid, el resto no importaba. Esto no es por ofender al Paris Saint-Germain u otro club, pero cuando el Real Madrid me pidió que fichara, no tenía otra cosa en la mente".

Rivalidad con Varane tras la final del Mundial

"Él ganó y yo le felicité. Raphael es un gran jugador, pero ante todo una buena persona, uno de los mejores defensores del mundo en mi opinión", ha asegurado.

Además, añadía sobre el resultado del Balón de Oro: "Me felicitó por la victoria. No estaba tan triste. Pero recientemente, me recordó lo que me dijo la noche de la final de la Copa del Mundo en el campo, que a pesar de que no ganase la final, tal vez pudiera ganar el Balón de Oro”.