May baraja retrasar la votación sobre el 'brexit' en busca de más consenso

Todo indica que la primera ministra británica, Theresa May, va a retrasar la votación sobre el acuerdo del brexit prevista en principio para el martes en la Cámara de los Comunes en busca de más consenso y ante la posibilidad de sufrir una dura derrota para su supervivencia política. Es bastante probable que la política conservadora no pueda sacar adelante el pacto en la decisiva votación en la Cámara de los Comunes, después de que varios diputados euroescépticos de su formación y de la oposición hayan adelantado que votarán en contra.



Según adelanta este lunes cadena BBC, dos miembros del gabinete de May les confirman que la decisiva votación será aplazada para conseguir un mayor consenso. Este domingo el The Sunday Times ya publicaba que May contemplaba el aplazamiento de la votación parlamentaria, ya que planea ir a Bruselas la semana próxima a solicitar mejores condiciones a la Unión Europea para la salida de Reino Unido del bloque.

El acuerdo del brexit ha generado un amplio rechazo entre los parlamentarios a causa de la polémica "salvaguarda", pensada para evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Esa salvaguarda -o "garantía"- prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes, negociada en el periodo de transición - entre el 29 de marzo de 2019 y finales de 2020-. Pero esa "garantía" puede ser indefinida si las partes no cierran el acuerdo al término del periodo de transición.

La Comisión recalca que no renegociará el acuerdo del 'brexit' con el Reino Unido

Mientras, la Comisión Europea (CE) ha recordado este lunes que no tiene previsto renegociar el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea porque el pacto logrado entre Londres y Bruselas es "el único posible". Esta advertencia ha llegado después de que la Justicia de la UE aceptara la posible retirada unilateral del brexit.

"Nuestra posición permanece: no renegociaremos el acuerdo que está sobre la mesa ahora mismo", declaró la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de la CE. En ese sentido, recordó las palabras del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, tras la cumbre extraordinaria del pasado 25 de noviembre, en la que los líderes de los países que seguirán en la UE tras el brexit dieron su respaldo político al pacto. "Como dijo el presidente Juncker, este acuerdo es el mejor y el único posible", comentó, y añadió que en lo que respecta a la CE, trabajan con la asunción de que el Reino Unido abandonará la Unión Europea el próximo 29 de marzo.