Jennifer Aniston se pronuncia sobre el regreso de 'Friends'

La actriz Jennifer Aniston ha acudido este fin de semana al programa The late late show, presentado por James Corden, para promocionar Dumplin. Una comedia musical, protagonizada por Danielle Macdonald y la propia Aniston, que se ha estrenado recientemente en la plataforma de vídeo en streaming Netflix.

Tras varias preguntas relacionadas con la película, el presentador le contó a la actriz a modo de anécdota que Netflix había pagado recientemente la friolera de 100 millones de dólares a Warner para seguir emitiendo la ficción su plataforma. Después de que Warner Bros anunciara que retiraría la serie del catálogo de Netflix a partir del 1 de enero de 2019, la plataforma de vídeo en streaming decidió realizar un gran desembolso económico para mantener Friends entre su larga lista de series.

"¿Es posible la vuelta de Friends?"

A continuación, el presentador hizo hincapié en el enorme éxito de Friends casi 15 años después de la emisión del último capítulo. Por esa misma razón, Corden le hizo una pregunta que muchos otros han hecho antes: ¿Es posible la vuelta de Friends'? Lejos de esconderse, Aniston reconoció que le encantaría volver a interpretar a Rachel Green. Sin embargo, reconoce que no está en sus manos.

Según cuenta la actriz, las chicas del a serie (Courtney Cox, Lisa Kudrow y ella misma) estarían encantadas de volver a interpretar a sus personajes. No obstante, el resto del elenco no estaría por la labor: "Siempre hemos dicho que nos gustaría volver a hacerla, pero a los chicos no se les ve tan emocionados". Por lo tanto, y a pesar del éxito de la serie, el retorno de 'Friends' tal y como lo conocemos parece lejano.

La alternativa

Ante la dificultad de reunir al elenco original para hacer nuevos capítulos sobre 'Friends', la actriz propuso una alternativa que permitiría reunir a algunos de los personajes más populares de la serie. Como ya ha confesado anteriormente, a Aniston le encantaría hacer un remake a lo "Chicas de oro" protagonizado por Phoebe, Monica y Rachel.

Una serie, que se desarrollaría 40 años después de los acontecimientos de 'Friends', que nos mostraría las aventuras de este trío. Una propuesta que arrancó los aplausos de un público entregado que se mostraba fascinado ante la posibilidad de la vuelta de Friends. Mientras tanto, los seguidores de la famosa serie podrán continuar rememorando los mejores capítulos de la ficción estadounidense en Netflix. ¿Llegará algún día ese esperado encuentro?