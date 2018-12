El vídeo más odiado en YouTube a lo largo de 2018

Apenas ha necesitado una semana YouTube . Con el fin de año a la vuelta de la esquina, la empresa dirigida por Susan Wojcicki decidía lanzar el pasado 6 de diciembre su tradicional 'Rewind'. Un vídeo, en el que se dan cita algunos de los youtubers más populares de la plataforma, mediante el que la compañía recopila algunos de los eventos más destacados de 2018.

Desde el fenómeno 'Fornite', un videojuego en el que un total de 100 usuarios tienen que enfrentarse entre ellos con el objetivo de ser el último en pie hasta la irrupción del género 'K-Pop' a nivel mundial, retos virales que han triunfado en Internet como el 'Kiki Challenge' o la tendencia de grabar vídeos ASMR. Todo ello a través de las caras más reconocibles de la plataforma.

Más de 8,1 millones de 'No me gusta'

A pesar de las buenas intenciones de la compañía a la hora de reunir a algunos de los youtubers más populares del mundo en un mismo vídeo, YouTube no ha conseguido los resultados esperados. Aunque el vídeo ha registrado más de 100 millones de reproducciones en apenas seis días, el 'YouTube Rewind' de 2018 destaca por haberse convertido en el vídeo más odiado de la plataforma en lo que llevamos de año después de registrar más de 8,1 millones de 'No me gusta'.

Pero no solo eso. También se ha situado en el ranking de vídeos más odiados de la historia de YouTube. En menos de una semana, el vídeo se ha convertido en el segundo más odiado de la historia de la plataforma y todo apunta a que conseguirá arrebatarle la primera posición a Justin Bieber en las próximas semanas.

'Baby', el vídeo más odiado de la historia de YouTube

Hasta la fecha, el vídeo con más votos negativos de la historia de la plataforma es el videoclip de la canción 'Baby', de Justin Bieber. Después de ocho años en YouTube, el tema más exitoso del artista canadiense cuenta con 2.027.017.205 visualizaciones, diez millones de votos positivos y otros tantos de votos negativos.

Mientras tanto, el YouTube Rewind de 2018 atesora más de ocho millones de votos negativos con apenas 107 millones de reproducciones registradas a lo largo de la última semana. Por esa misma razón, todo apunta a que el último vídeo de YouTube conseguirá batir a Justin Bieber para convertirse en el vídeo más odiado de la historia de la plataforma.