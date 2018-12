La mitad de los niños entre 9 y 13 años no sabe diferenciar los contenidos piratas de los legales

Una mala práctica que afecta al trabajo de muchas personas. La percepción negativa de la piratería es cada vez mayor según el informe que han presentado la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y LaLiga por cuarto año consecutivo. Esta vez la muestra se ha hecho con alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO en más de 80 colegios e institutos de Extremadura, Madrid, Andalucía y La Rioja.

Entre las principales conclusiones destaca el número de niños y adolescentes que saben identificar los contenidos seguros cuando están navegando. El 49% lo hace con facilidad según la encuesta, pero aún el 31% de los chavales sólo lo consigue a veces y el 20% nunca. El porcentaje aumenta con la edad. El 56% de los niños de 11 años sabe distinguir los contenidos legales de los pirateados y peligrosos, el 50% a partir de los 12 años.

En cuanto a la percepción del daño causado con la piratería la concienciación también aumenta con los años. El 68% de los chavales considera que se perjudica a muchas personas, el 27% sólo a algunas personas. El porcentaje aumenta hasta el 73% entre los alumnos entrevistados de 10 y 11 años. El 80% cree que descargarse música, libros, películas, series o fútbol pirateados es algo negativo. Apenas un 8% considera que no lo es. La música, con un 57%, y los videojuegos, con un 42%, son los contenidos que los menores comparten más en Internet, seguidos de películas y series y deportes y fútbol.

Una vez impartido el taller el 92% de los niños se mostró partidario de defender la cultura y el deporte, uno de los datos que más destacan los organizadores de esta campaña de sensibilización que insisten en la importancia de la educación, sobre todo, en los niños más pequeños. Para Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores, en declaraciones a la SER "es muy importante la trascendencia que tienen estas campañas. Es cierto que es una tarea lenta porque hace falta una generación completa para lograr un cambio de percepción ya sea en esto, en el acoso escolar o el reciclaje. Pero después de cuatro los años ya empezamos a notar que esas pequeñas variaciones en dos o tres puntos son una buena tendencia".

Además de la Educación resulta fundamental el apoyo institucional. "La ley tiene que mejorarse, estamos muy pendientes de la tramitación de la reforma(ahora en el Senado). Se materializó en el año 2010 pero en 2019 hay determinadas redacciones que se han quedado atrás porque no dan esa respuesta rápida y eficaz que necesita la piratería". Entre las medidas más efectivas, explica Navarrete, está el bloqueo de las páginas web piratas "uno de los datos más destacados es que todavía el 20% de los niños no sabe identificar los contenidos legales de los que no lo son y eso significa que si se retiran del acceso esas páginas que no son legales la responsabilidad no recae únicamente sobre el usuario, ya sea un niño o un adulto. Se trata de que lo que no es legal no sea accesible".

OBSERVATORIO DE LA PIRATERÍA 2017 Según los datos del último Observatorio que elabora desde hace diez años la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos en 2017 la piratería cayó en España un 6%. Aunque el acceso a contenidos ilícitos mantuvo la tendencia a la baja, la piratería en España sigue en niveles elevados respecto a otros países de nuestro entorno. Casi 8 de cada 10 consumidores sigue pensando que lo más eficaz es bloquear las páginas web piratas. Según los datos de este informe si no hubiera piratería podrían crearse 20.375 nuevos empleos directos y las arcas públicas podrían ingresar 575 millones de euros en impuestos.