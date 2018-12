El vestuario del Real Madrid ha respondido este martes a las declaraciones que hizo el portugués Cristiano Ronaldo asegurando que el de la Juventus era "el mejor grupo" en el que había estado. Santiago Solari y Álvaro Odriozola han opinado sobre lo que se ha interpretado como un feo al conjunto blanco.

"La humildad es la virtud de los grandes y el vestuario del Real Madrid es grande y humilde. Lo ha demostrado en todos los valores del deporte, por eso ha ganado tantas cosas. Cristiano es historia viva del Madrid y sus sentimientos no los puede juzgar nadie", confesó Solari este martes en la rueda de prensa previa al partido ante el CSKA. De este modo, el argentino respondió a las palabras del de Madeira en La Gazzetta dello Sport sobre que su nuevo equipo.

El lateral del Real Madrid Álvaro Odriozola evitó polemizar con Cristiano Ronaldo, al que guarda "respeto" por su currículum en el club, pero remarcó que él se ha encontrado "una familia y humildad" en el vestuario madridista, mientras que tampoco guarda ningún tipo de rencor hacia Julen Lopetegui, al que agradece "muchas cosas".

"Tengo respeto por una persona como Cristiano, que ha dado mucho por este club, pero ya es pasado. Esto es una familia y lo que más me ha sorprendido es la humildad de todos mis compañeros y el hambre y el trabajo de todos cada día. Estamos todos unidos para pelear por los objetivos de este año", expresó Odriozola este martes en rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones contra el CSKA.

"Estoy contando con más minutos"

El vasco confesó igualmente su agradecimiento por "muchas cosas" a su anterior entrenador, Julen Lopetegui, pese a que no tuviese excesivo protagonismo. "En su día tomó unas decisiones que respeto y lo único que he hecho es trabajar más y ahora estoy contando con más minutos y siento la confianza que me está dando Solari", admitió.

"Me estoy sintiendo cómodo en el equipo porque era mi sueño estar aquí. Estoy jugando partidos, he marcado y dado asistencias. Vengo aquí a trabajar a aportar y dar todo por este equipo", añadió al respecto el madridista.

Llega el Mundialito

Y la semana que viene tocará defender "un título importante" como el del Mundial de Clubes, una competición para la que el lateral tiene "muchas ganas" y para la que está "muy ilusionado". "Puede ser el primer título de la temporada y yo nunca lo he jugado. Los compañeros me han hablado muy bien de este torneo y de su dificultad porque jugamos contra equipos que dan el cien por cien y que no son tan conocidos", comentó.

Odriozola subrayó que tiene "una relación magnífica" con su máxima competencia en el puesto, Dani Carvajal, al que agradece que le haya "ayudado desde el primer momento" que llegó ya a la selección española cuando militaba en la Real Sociedad. "Es mi ejemplo, siempre ha sido mi ídolo y poder aprender de él es muy gratificante. Me ha dado muchos consejos y la competencia con él es muy buena", añadió.

"Antes de venir al Real Madrid me gustaba muchísimo y ahora estoy enamorado", respondió sobre Karim Benzema, para el defensa "el mejor '9' del mundo". "Es un espectáculo entrenar y jugar con él, sus movimientos, cómo maneja el balón. A veces es criticado, pero también se está viendo un cambio con él, consiguiendo esa posición de liderazgo después de tantos años en el equipo", apuntó del francés.

También tuvo palabras para Vinicius, "un crack, tanto como futbolista, y sobre todo como persona". "Es muy buen chaval. Para él también es todo nuevo y viene de una cultura diferente, pero se está adaptando muy bien. No voy a descubrir sus cualidades futbolísticas porque todos saben lo bien que juega", recalcó.