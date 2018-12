Enrique Cerezo, a una periodista: "Yo no hablo de dinero y menos con una mujer"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habló este martes desde Brujas, donde el Atlético disputa el último partido de la fase de grupos de la Champions, de la actualidad del equipo rojiblanco.

En un momento del corrillo con los periodistas, la periodista de Cuatro Cristina Tirado le preguntó si el Atlético tenía dinero para fichajes. "Algunos dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar, que Griezmann se lo llevó todo. ¿Qué les dice?", le preguntó ella. ¿La respuesta del presidente del Atlético? "Yo de dinero no hablo porque es de mala educación y menos con una mujer".

Cerezo dijo después que "si todos están bien y no hay lesionados, no hace falta traer a nadie" y dijo que "no hay que preocuparse" por la renovación del uruguayo Diego Godín, porque "todo se solucionará".

El central finaliza contrato el próximo 30 de junio con el club rojiblanco. "No hay que preocuparse, creo que todo se solucionará y lo que estamos buscando son soluciones", declaró el presidente del Atlético en Brujas, donde llegó esta mañana y donde seguirá en vivo el partido de la Liga de Campeones de su equipo de esta noche.

"Siempre se está hablando con todos los jugadores en cada momento, en cada segundo y en cada minuto", añadió Cerezo, que apuntó que el Atlético "siempre es generoso con todos los que trabajan en el club", en referencia a si la entidad podría plantearse renovar por más de una temporada al central, una vez que la política actual del equipo rojiblanco es ampliar curso a curso el vínculo de los futbolistas que superan los 30 años. Godín tiene 32.

También habló del próximo mercado de invierno: "Siempre estamos reforzados. Tenemos un equipo que, si todos están bien y no hay lesionados, no hace falta traer a nadie. Al contrario".

"Estaros tranquilos. No estamos en tiempo ni de fichajes ni de empezar a hablar de estas cosas, que estamos ya en una fase final de la Liga y dentro de un mes o mes y medio tenemos los octavos de final de la Liga de Campeones que son muy importantes para el Atlético de Madrid", continuó.