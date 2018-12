Carmen Calvo asegura que el Gobierno no tiene sobre la mesa el artículo 155 / ()

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que en este momento no está encima de la mesa activar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña. La también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha respondido con un "no" cuando se le preguntó en los pasillos del Senado si el Ejecutivo tiene en mente recurrir a este precepto constitucional.

Es más, el Consejo de Ministros se reunirá, como estaba previsto, el próximo 21 de diciembre en Barcelona, como ha vuelto a ratificar la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en declaraciones a los medios en la Cámara Alta. "Acudiré allí donde se celebre", ha manifestado sobre esta cita del Consejo de Ministros la titular del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social, María Luisa Carcedo.

No habrá adelanto electoral

Ya en la sesión de control, Carmen Calvo, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no adelantará las elecciones generales pese al resultado de los comicios autonómicos en Andalucía y ha pedido a Ciudadanos que "no se acerque a la ultraderecha". Carmen Calvo ha respondido así a la pregunta que le ha formulado la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán, a quien ha recordado que, en las andaluzas, su formación quedó en tercer lugar, que son "los cuartos el Congreso" y que "haber sido los primeros en Cataluña no ha servido absolutamente de nada ".

"¿Qué sería de su partido sin utilizar un territorio contra la unidad de este país?", ha preguntado Carmen Calvo a la senadora, antes de acusar Ciudadanos de "utilizar constantemente el nombre de la Constitución en vano". Así, la vicepresidenta el Gobierno ha recordado que la Constitución indica que la convocatoria de las elecciones generales es competencia exclusiva del jefe del Ejecutivo, atendiendo a los "intereses generales" de España y "no de su partido".

Carmen Calvo ha aprovechado su intervención para pedir a Ciudadanos que haga caso a lo que indicó "su candidato" a la alcaldía de Barcelona, el exprimer ministro francés Manuel Valls, que "no se acerquen a la ultraderecha, a las ideas que representan peligro". "Hagan caso de esto, porque Valls se lo ha trazado, señora Roldán", dijo Calvo.

En su pregunta, la senadora Roldán ha señalado que los andaluces "han dejado muy claro" que no aprueban la política "de cesiones a los que quieren liquidar España" de Pedro Sánchez y ha acusado al Ejecutivo de haber provocado que en Cataluña imperio "la ley de la selva" y que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se dedique "a aclamar comandos radicales separatistas" y "amedrentar" los Mossos.