¿Cómo elegirá 'Operación triunfo 2018' a sus cinco finalistas?

'Operación Triunfo 2018' llega a su semifinal con una gala 12 en la que completará a sus cinco finalistas de la edición. Alba Reche, Sabela, Miki y Julia se juegan tres plazas para una final en la que ya están Natalia y Famous.

Así se elegirá a los otros tres finalistas

Una vez hayan cantado los cuatro concursantes que aún no tienen asegurado el paso a la final, el jurado anunciará cuál es el tercer finalista de la edición. En ese momento, durante un espacio de tiempo se abrirán las votaciones mediante la app móvil, los SMS y llamadas telefónicas, para que el público pueda votar por el cuarto y quinto finalista.

Cuando se cierren las votaciones, primero se anunciará el cuarto finalista, que será el concursante que haya obtenido más votos de los tres, y a continuación, el segundo concursante más votado que se convertirá en el quinto finalista. El concursante menos votado por el público será el último expulsado, quedándose a las puertas de la gran final. En cuanto se desvele quiénes serán los cinco finalistas, se abrirá el periodo de votación para elegir al concursante ganador de 'OT 2018'.

El repertorio de la semifinal de 'OT 2018'

La canción 'Human' de The Killers ha sido el tema escogido para abrir la semifinal con los 6 concursantes. Además, en esta gala habrá dos tríos: Alba, Natalia y Julia cantarán 'Este amor ya no se toca' de Yuri, mientras que Famous, Miki y Sabela interpretarán 'Calypso' de Luis Fonsi. Los dos finalistas, Famous y Natalia, cantarán en solitario 'Solo tú', de Carlos Rivera, y 'Seven Nation Army', de The White Stripes, respectivamente.

Para ganarse la cuarta y quinta plaza en la final, Alba defenderá el tema 'She used to be mine' de Sara Bareilles; Julia, 'Ya lo sabes' de Marta Soto; Miki, 'Some nights' de Fun; y Sabela, 'Negro Caravel' de Rosa Cedrón y Cristina Pato.