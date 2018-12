"Solo supera a eso hacer el amor"

El próximo 19 de diciembre se estrena un documental sobre la etapa más gloriosa del F.C. Barcelona, la del Barça de Pep Guardiola. El filme, en el que participan algunas de las estrellas de aquel equipo, podrá verse a las 22:00 horas en #Vamos (dial 8 de Movistar+)

En Take the ball, pass the ball (Toca y pasa el balón) se analiza la creación de algo más que un equipo, el desarrollo de un nuevo concepto de juego y una manera distinta de entender el fútbol. Entre otras anécdotas de la cinta, Xavi Hernández explica lo que sintió cuando le dijeron que Guardiola entrenaría al equipo y Thierry Henry recuerda las palabras de Alex Ferguson después de sucumbir ante los azulgranas.

También destaca el momento en el que se rememora el histórico gol de Andrés Iniesta en Stamford Bridge. Y, además de las del futbolista manchego, el documental recoge las sensaciones del brasileño Daniel Alves: "Esa sensación sólo la supera hacer el amor".