"Cognom" pel Camp Nou i "nom" pel Palau

Es un document de 20 pàgines amb data d´octubre de 2017. S´hi diu quins beneficis tindrà el nou “partner” i que la cessió dels “naming rights” ho és per 30 anys, pensada inicialment, entre el juliol de 2018 i el juny de 2048.

L´acord preveu “Tittle Rights” pel Camp Nou. Es a dir que el nom del patrocinador aniria després de Camp Nou, es a dir que aniria com a “cognom”.

Però pel nou Palau i per la gran esplanada i plaça que envolta el Camp Nou aquest document preveu “naming rigths”, es a dir que en aquests casos el nom del patrocinador va per davant, es a dir que el patrocinador seria el nom i Palau el cognom

El nou “partner” tindrà exclusivitat en el que és el nucli del negoci. Pel que fa als drets d´imatge dels jugadors, podrà fer servir la imatge de l´equip en grups amb un mínim de 5 jugadors.

Quina será la presencia de la marca al nou Camp Nou?

A la coberta de l´estadi, a la teulada, el nom del patrocinador té ús exclusiu i es veurà i molt perquè les mides de l´anunci són de 135 metres de llarg per 15 d´ample a tots dos costats de la coberta.

També a l´exterior, hi haurà tres grans anuncis de la marca, incloses les façanes dels dos gols. I una exposició de la marca de gran format gran format amb senyal LED.

A dins de l´estadi, en el mur que voreja la gespa, 5 anuncis permanents , també en els còrners per aprofitar la visibilitat que donen.

La marca també s´exposa al voltant de quasi tot l´estadi (270 graus) amb senyal LED i a l´alçada d´on ara hi ha els petits marcadors de la primera tribuna.

En el gran voladís de la coberta, imatge de la marca a dalt de tot en quatre grans plafons pensats per a vídeo. També el nom ben gran del patrocinador als seients de les tribunes del Gol Nord.

No cal dir que l´oferta del Barça inclou un ampli paquet digital , que incorpora la web, les aplicacions, i les mencions de comunicació i l´etiquetatge i la comunicació. Es preveu l´ús de l´esplanada i de la plaça per promocionar els drets de marca.

El Barça aquesta proposta la valora en una xifra de més de 300 milions d´euros perquè com figura en el document un sol patrocinador donarà nom a tot l´Espai Barça.

El Barça diu que competeix amb altres grans clubs com el Madrid, el Tottenham o la Roma que busquen igualment un patrocinador per finançar les obres, per bé que el Madrid ha acabat desistint i opta per finançament bàsicament bancari.