Marcelo: "He intentado darle el brazalete a Isco pero me ha dicho que se lo diera a Carvajal"

El Real Madrid cayó derrotado de manera holgada ante el CSKA de Moscú en el Santiago Bernabéu por 0-3 en un encuentro en el que la afición madridista quedó muy insatisfecha con la actuación de su equipo al que despidió entre silbidos.

Tras el partido, Marcelo atendió a los medios de comunicación y un periodista se percató del hecho de que Isco, en el partido ante el Melilla, fue el capitán del equipo con Dani Carvajal en el césped.

No obstante, cuando Carvajal sustituyó a Marcelo, el brasileño le cedió el brazalete al lateral español en lugar de al centrocampista andaluz. Así lo explicó el segundo capitán blanco: "Pues sí, he intentado darle el brazalete a Isco pero él me ha dicho que tenía que dárselo a Carvajal, el motivo no lo sé".