Theresa May afronta una moción de censura acorralada por el 'brexit'

La BBC ha confirmado que Graham Brady, el presidente del comité 1922 que reúne a los diputados tories que no tienen cargo en el Gobierno ha recibido ya las 48 cartas necesarias para presentar una moción de no confianza contra Theresa May, impulsada por su propio partido.

La situación que vive Reino Unido por el 'brexit' ha provocado que todo se vaya a acelerar mucho ya que la votación se va a celebrar esta misma tarde. Esta moción suele llevar varios días pero debido a la situación que se vive alrededor del 'brexit' se va a votar este mismo miércoles.

Si May no supera la votación habrá un nuevo líder en las filas conservadoras y un nuevo primer ministro. En Reino Unido no se vota directamente al primer ministro sino que se elige partido por lo que si cambia el partido cambia de líder cambia también de primer ministro.

Si Theresa May pierde la votación nos encontraríamos con la situación de que sea un primer ministro no elegido en las urnas quien tenga que lidiar con los últimos y polémicos coletazos del brexit.

May, a pelear con todo

Dos horas después de saltar la noticia, May ha comparecido tranquila en la puerta de la residencia de la primera ministra en Londres. “Voy a pelear con todo lo que tengo”, ha asegurado May, que espera convencer a los miembros de su partido para que alguno cambie su opinión.

“Llevo 40 años en el partido pasando por todos los cargos”, ha recordado May. “Me presenté a líder porque creo en la visión conservadora de un futuro mejor. Estamos ante un momento crucial y voy a defender mi liderazgo”, ha añadido.

Durante su breve exposición, May ha defendido que en estos dos años su creencia de lo que debe ser Reino Unido no ha cambiado y ha recordado que ahora es el momento de conseguirlo”.

May también ha alertado del peligro que un cambio ahora supondría. “Esto podría poner en riesgo el futuro del país y no podemos permitirnos esta incertidumbre”, ha apuntado la primera ministra, que cree que la moción pondría el control de las negociaciones en manos de la oposición. “Estas semanas solo crean división en el momento de estar juntos y servir al país”, ha concluido un Theresa May.