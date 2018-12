La recuperación no llega a la universidad

La universidad española no ha superado la crisis económica. Los datos del informe `La Universidad española en cifras 2016/2017 ´ elaborado por CRUE universidades españolas que se ha presentado esta mañana en Madrid reflejan como siguen presentes las consecuencias de los recortes a pesar de que - en teoría - España hace años que no está en recesión. Para empezar no se ha revertido la subida de las tasas que el Gobierno de Rajoy aprobó en 2012 con lo que España está entre los países de la UE donde es más caro ir a la universidad: "España continua manteniendo uno de los niveles medios de precios públicos universitarios más elevados de la Unión Europea. Sus matrículas de Máster son las terceras más caras de la región, tan solo por detrás de las de Reino Unido y Letonia, y ocupan el sexto lugar en el Grado, tras los países ya mencionados, Países Bajos, Hungría e Italia", dice el texto.

El documento destaca como España es también uno de los países donde los estudiantes menos se benefician de exenciones: "Los países europeos establecen, en muchos casos, bonificaciones completas para sus estudiantes nacionales o fijan la obligatoriedad de abonar los precios públicos tan solo en el caso de que el estudiante no supere las asignaturas en las convocatorias correspondientes a esa primera matricula. Ello supone, por ejemplo, que los estudiantes escoceses del Reino Unido no paguen matricula de Grado o que los estudiantes checos que pagan matricula no alcancen el 15%. Por su parte, el 70% de los estudiantes españoles pagan los precios de matrícula oficial desde la primera matricula, es decir, todos aquellos que no ostentan la condición de becario en alguna de las modalidades".

El informe incide también en las desigualdades por comunidades autónomas que se agudizaron con la aprobación del decreto de recortes 14/2012 y siguen sin revertirse. Aunque algunas comunidades han bajado los precios desde entonces no se ha llegado a los niveles previos a la crisis. De hecho los rectores han comparado los precios actuales con los de hace una década y la conclusión es abrumadora: "Todas las comunidades autónomas han incrementado en este periodo, curso 2008/09 a 2016/2017, sus precios públicos medios para la enseñanza superior. Galicia con la menor intensidad, 5,1% y la Comunidad Valenciana, junto a Cataluña, alcanzando cotas máximas, con un 93% para la primera matricula". Los rectores subrayan además que esta subida no está justificada por los costes de la enseñanza: "Estos diferenciales, generadores de importantes desigualdades, se mantienen a pesar de que, en ningún caso, la fijación del precio de las enseñanzas ha pretendido informar acerca de los costes reales de prestación de los servicios docentes universitarios, dada la ausencia de información objetiva referente al coste de provisión de los servicios docentes requeridos por cada una de las titulaciones impartidas en los distintos centros universitarios públicos. Este proceso se ha producido de manera discrecional y solo puede explicarse por el carácter compensatorio ante las disminuciones experimentadas por las transferencias corrientes de financiación de las correspondientes administraciones educativas. Los diferenciales se manifiestan aún mayores al considerar los precios aplicados para las segundas, terceras y sucesivas matriculas por nivel de experimentalidad según la comunidad autónoma donde el alumno formalice su matrícula universitaria"

La CRUE celebra la decisión de Andalucía de bonificar el 99% de la matrícula para estudiantes que no reciben beca y hace una estimación de lo que costaría extenderlo al conjunto del sistema universitario español: 488 millones de euros.

El capítulo de becas es otro de los que más claramente refleja los estragos de la crisis y los recortes. Hay más becarios - un 7,4% más (21.836 estudiantes) - pero reciben menos dinero. La situación se mantiene sin cambios desde 2013 cuando se implantó el nuevo sistema de becas. El balance que hacen los rectores es bastante negativo: "El resultado final de la aplicación del nuevo régimen de becas universitarias es que el esfuerzo publico expresado en términos de PIB se ha reducido en un 17 % (0,088% a 0,073% del PIB), el montante de fondos destinados a becas universitarias ha descendido en un 13,5% (de 943,3 a 815,9 millones de euros) y la dotación per cápita, excluida la ayuda de compensación de precios públicos, ha caído en un 24,6% (de 2.331 a 1.757 euros) en los años 2011/12 a 2016/17, respectivamente para el conjunto del Sistema Universitario". La caída de las cuantías se ha cebado especialmente con los alumnos con menos recursos: "Centrando la observación en los becarios de menor capacidad económica (umbral 1), la reforma ha reducido a menos de la mitad (49,5%) el importe de la ayuda concedida, siendo este alumno el que está más necesitado de ayudas públicas para desarrollar sus estudios".

Los rectores también denuncia como el endurecimiento de los criterios académicos que han estado en vigor hasta este curso han supuesto la exclusión de las ayudas de miles de estudiantes. "En el curso 2016/2017 el 5,4% de los alumnos de nuevo ingreso en las enseñanzas de Grado ha resultado excluido de la posibilidad de solicitar la condición de beneficiario de beca del Ministerio de Educación por presentar calificaciones inferiores a 5,5 puntos, mientras que el 13,8% del alumnado de nuevo ingreso también han visto limitadas sus posibilidades de percibir la totalidad de las ayudas programadas por no tener nota suficiente para poder beneficiarse de las ayudas complementarias a la del precio de matrícula". El informe reconoce también que esos requisitos han hecho mejorar los resultados de los universitarios: "El aumento absoluto del número de becarios (21.836) ha sido consecuencia de la persistencia e intensidad de la crisis económica que ha deteriorado sensiblemente los indicadores socio económicos de bienestar lo que, sin duda, ha resultado ser un acicate para que los alumnos, una vez accedan a la condición de becario, procuren mejorar su rendimiento académico para garantizar la renovación de las ayudas económicas concedidas".

La Conferencia de Rectores pide modificaciones en el sistema actual entre ellos la eliminación de parte variable de la beca: "Es necesario abandonar el sistema actual de asignación de los importes de las becas, fija y variable, tanto por la demora e incertidumbre que implica el proceso de selección y determinación individual de los importes finales a percibir por cada becario, como por el efecto regresivo que se genera al asignar más del 50 por 100 del total de las dotaciones destinadas a los alumnos atendiendo a la ponderación de la capacidad económica y académica de los becarios. El criterio a seguir podría ser una disminución progresiva de las dotaciones asignadas a las becas variables que estaría acompasada con los aumentos anuales en el total de los créditos presupuestarios con destino a becas universitarias, con el objetivo de preservar que las ayudas concedidas no lleguen a superar el total del crédito presupuestario anual”.

El Gobierno anunció hace meses que abordaría la reforma del sistema de becas y que convocaría en octubre el Observatorio para estas ayudas que no se reúne desde 2011. Aún no hay fecha para esa convocatoria.