Segarra sobre el secreto de las fuentes: "Nuestra intención no es vulnerarlo"

La fiscala general del Estado, María José Segarra, ha evitado pronunciarse abiertamente sobre la orden judicial ejecutada ayer que terminó con la incautación del teléfono móvil de una periodista de Europa Press y otro del Diario de Mallorca en Palma de Mallorca para averiguar sus fuentes en un caso de corrupción. "Me van a perdonar que no haga ninguna declaración al respecto, es una pieza secreta", ha dicho a preguntas de los periodistas.

La fiscala general ha hecho estas declaraciones a la entrada del V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española en el paseo de Recoletos de Madrid: "Entiendo la inquietud que tienen ustedes, pero me disculparán que no pueda decirles nada por el momento", ha zanjado.

Preguntada por una posible vulneración del derecho constitucional de los periodistas a no revelar sus fuentes, recogido en el artículo 20 de la Carta Magna, y sobre su posible preocupación Segarra sí ha afirmado que "No me preocupa porque la Fiscalía y los jueces velamos por esa libertad de expresión y por supuesto por el secreto de las fuentes, no se preocupe porque nuestra intención desde luego no es vulnerarlo", ha dicho.

Teléfono requisado

Ayer la Policía entraba en las redacciones del Diario de Mallorca y la delegación de la agencia EuropaPress en la isla para requisar los teléfonos móviles de los periodistas encargados de cubrir el caso de corrupción conocido como 'Cursach', que investiga una supuesta trama de carácter empresarial y policial. El juez indaga en el origen de las filtraciones y las informaciones exclusivas publicadas por estos dos medios.

La diligencia fue llevada a cabo con el visto bueno de la Fiscalía e incluía el estudio de los mensajes de WhatsApp y redes sociales de los dos periodistas,