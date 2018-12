Infantino asegura que federaciones apoyan inclusión 48 equipos en Catar 2022

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este jueves que el organismo que preside sigue estudiando la posibilidad que 48 equipos compitan en el Mundial de fútbol de Catar 2022, frente a los 32 iniciales, y que la mayoría de las federaciones apoyan esta idea, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

"La mayoría de las federaciones lo apoyan, porque son 16 equipos más que participarían y 50 o 60 países más soñando en clasificarse para el Mundial, lo que hace una gran diferencia en cuestión de preparación", aseguró el suizo en una rueda de prensa en Doha.

Sin embargo, la decisión definitiva se anunciará el próximo mes de marzo, dijo Infantino al término de la Cumbre Ejecutiva de Fútbol de la FIFA que ha tenido lugar en Catar entre el 11 y el 13 de diciembre, con la participación de asociaciones y confederaciones de fútbol de todo el mundo.

"La decisión se tomará junto con los organizadores del Mundial si son más de 32 equipos", agregó el presidente de la FIFA, que señaló que quizás algunos partidos puedan disputarse en otros países si Catar no puede acoger a tantas selecciones.

"Estamos hablando con Catar para ver si se puede hacer. No soy ingenuo, leo las noticias. Pero estamos en fútbol, no en política y si hay algo bueno para el fútbol, tenemos que estudiarlo. Y si es posible, ¿por qué no?", remachó Infantino, en referencia a la posibilidad de que se disputen partidos en países vecinos, algunos de los cuales mantienen un conflicto diplomático con Catar.

Al mismo tiempo, destacó que no quieren prolongar la duración del Mundial para dar cabida a más equipos: "Ya fue una decisión difícil cambiar el mundial de verano a noviembre", agregó.

El presidente de la FIFA aseguró que el bloqueo que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto impusieron sobre Catar el año pasado no ha afectado a los preparativos del Mundial.

"El bloqueo no ha tenido ningún impacto en los trabajos, los estadios estarán finalizados en 2020 y es algo que no he visto en ningún Mundial, ni siquiera en Europa. Y tengo mucha confianza", declaró.