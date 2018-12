El PP andaluz acepta en público que negociará con Vox y Rivera dice que no hablará con "los populistas"

Después de muchas ambigüedades y de haber trasmitido el mensaje de que no hay nada que negociar con la ultraderecha de Vox, el PP acepta en público que formar gobierno dejando esta formación fuera de las conversaciones no es tan secillo. Desde el PP han enviado este jueves el mensajes de que no pasa nada por hablar con la formación liderada por Santiago Abascal.

El candidato popular a presidir la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, incluso ha destacado que Vox es la fuerza que más ha crecido y que, por tanto, es imprescindible si se quiere formar un gobierno de derechas en Andalucía. "Nosotros, desde el minuto uno, hemos dicho que íbamos a hablar con todos, y hablar con todos es hablar también con Vox. Es una fuerza política que ha surgido de las urnas, con el apoyo de casi 400.000 andaluces. Tienen representación parlamentaria y son la fuerza que más ha crecido en estas elecciones autonómicas. Evidentemente deben ser escuchados y nosotros queremos escuchar", ha afirmado Moreno Bonilla.

Ciudadanos no se sentará con Vox

Desde Ciudadanos, principal socio del PP en Andalucía y que ya ha empezado las conversaciones con el PP para desalojar al PSOE de San Telmo, mantienen el mensaje que enviaron al comienzo de las conversaciones: la negociacion directa solo es entre el los populares y su la formación naranja. "En Andalucía la mesa de negociaciones es Ciudadanos y PP. No hay nadie más en esa mesa. Ni va a haber nadie más. Además tenemos, en este caso, la autoridad moral de haber apoyado al PSOE en la legislatura anterior para pedirle ahora que se abstenga. Sigo planteando lo mismo: si queremos que los populistas no gobiernen ni comunidades autónomas ni alcaldías, los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo se ponga como se ponga Sánchez", ha reiterado Rivera, ha calificado a la formación de Santiago Abascal como "populista" y ha asegurado que su partido no "irá de la mano de los que van con Le Pen".

"El acuerdo pasa por partidos que creen y apoyan la Constitución y partidos que tienen un proyecto común para Europa, la solución no es destruir Europa, no es ir con Wilders (líder de la extrema derecha holandesa) o Le Pen (dirigente del Agrupación Nacional francesa), es ir con Macron", ha insistido Rivera, que también ha enviado un mensaje a Sánchez: "Si Pedro Sánchez está preocupado por los populismos, lo primero que tiene que hacer es no gobernar con populistas como Podemos y nacionalistas y eurófobos como el señor Torra".

Durante esta semana, la formación naranja comenzó a allanar el terreno para la negociación con los populares andaluces. Juan Marín renunció a ser candidato a presidir la Junta, algo que tras el 2-D era "irrenunciable" según deslizaba Ciudadanos. Eso si, el propio Villegas ya pidió la abstención al PSOE para "no entregar la llave a los extremos", en referencia a Vox.