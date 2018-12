Lotería de Navidad: importante aviso legal de la OCU si tienes un décimo compartido

Nueve días para uno de los momentos más esperados del año: el Sorteo de la Lotería de Navidad. 400.000 euros por décimo jugado irán a parar a los ganadores del Gordo en la mañana del 22 de diciembre. Y además este año los boletos premiados vienen con una buena noticia fiscal. Unos décimos que, como cada año, se tiene por costumbre compartir con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Pero las dudas nos vienen cuando no sabemos qué hacer cuando se comparte una participación con un amigo y este no quiere repartir el premio si toca.

Para evitar conflictos de este y otro tipo, como perder la participación, que te lo roben o se te moje, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha elaborado una serie de consejos.

¿Quién tiene derecho a cobrar el décimo?



Si decides compartir décimo con un familiar, conocido o amigo, debes tener en cuenta que, legalmente, el premio lo recibe el portador de la participación. Para no verte en este compromiso de quedarte sin cobrar tu parte (si te toca) lo recomendable es que cada participante tenga una fotocopia firmada por el comprador indicando la cantidad de dinero que cada persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo.

Pero con la llegada de las nuevas tecnologías y el cada vez mayor uso de las redes sociales por parte de la población, se ha vuelto común el hecho de compartir vía WhatsApp los décimos de lotería. En estos casos, la OCU recomienda que los datos del depositario, de los participantes y la cantidad en juego de cada uno quede especificada.

Si toca en casa, ¿de quién es el dinero?

Por otra parte, también suele ser normal adquirir una participación a medias con tu pareja sentimental. En caso de estar en régimen de separación de bienes, el premio es de quien lo ha comprado, a no ser que se pueda comprobar que ha sido adquirido entre ambos. En cambio, “si el matrimonio es en gananciales, se reparte el 50% para cada uno”, señalan desde la OCU.

Problemas con tu décimo

En cuanto al robo o extravío, la principal recomendación es acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para denunciar el hecho, a la par que lo comunicas a Loterías y Apuestas del Estado. Para este proceso, como en toda denuncia, lo más aconsejable es aportar el mayor número de pruebas posibles que identifiquen el número, la facción y la serie.

También puede ser posible que se te moje la participación sin querer. Si tienes dudas de si podrás cobrar ese décimo, la respuesta es sí, aunque no en todos los casos. Si te ocurre esto, lo primero que tienes que hacer es meterlo en un sobre de plástico y no tratar de recomponer el décimo. Una vez insertado en el plástico, deberás enviarlo a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que será quien determine si es válido o no. En caso de que esté prácticamente irreconocible, tendrás que hacerlo llegar a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, quien dará su veredicto.

La vía judicial siempre existe y en este caso se presenta prácticamente como última opción. Será un tribunal quien atienda otras pruebas como “que nadie lo reclame, el análisis de los fragmentos, el testimonio del vendedor, etc.”

Así por tanto, si compartes décimo, no olvides fotocopiarlo y especificar número serie y cantidad en juego de cada participante. Si lo extravías o te lo roban acude a denunciar y si se te moja, no trates de recomponerlo, envíalo a Loterías y Apuestas del Estado.

Una vez sepas todo esto, solo nos queda desearte suerte. Si aún buscas décimo, que sepas que el número con más suerte aún está disponible. Si no tienes preferencia pero tienes claro que quieres jugar, puedes buscar tu décimo aquí.