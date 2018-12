Lara Álvarez zanja la polémica con Cristina Pedroche: "Se están buscando falsos enfrentamientos"

"Ser sexy es una actitud, no una transparencia". Esta frase de Lara Álvarez fue la excusa que tomaron muchos para enfrentarla con Cristina Pedroche, pues ambas serán las encargadas de dar las Campanadas en sus respectivas cadenas. Lara lo hará en Mediaset (Telecinco y Cuatro), mientras que la colaboradora de 'Zapeando' repetirá en Antena 3 por cuarto año consecutivo.

La controversia ha llegado a tal punto que la presentadora de 'Supervivientes' ha tenido que publicar un vídeo en sus redes sociales para zanjar de una vez por todas este "falso enfrentamiento".

"Me da rabia tener que hacer este vídeo, pero estoy viendo cada cosa...", ha empezado diciendo Álvarez. "Este año, en Mediaset, vamos a dar las Campanadas desde Sant Llorenç, un pueblo de Mallorca, que en octubre sufrió graves inundaciones e incluso hubo personas fallecidas. Queremos acompañar a los ciudadanos para que reciban el 2019 con fuerza, esperanza y buenos deseos. Este debería ser el titular".

Y ha continuado: "Por desgracia, no lo está siendo y se están buscando falsos enfrentamientos con compañeros que no llegó a entender. Dejadme que aclare algo: que yo no piense o vista igual que mis compañeras no significa que no tenga un respeto absoluto por ellas, y considero que si hay algo fantástico en la vida es la libertad de elegir lo que a cada uno le parezca oportuno, le parezca cómodo o vaya con su personalidad".

"Quiero acabar con cualquier desvío de atención de estilismos o falsos conflictos", ha concluido la asturiana. "Dejemos de intentar enfrentar a compañeras y entendamos que entre mujeres cuando estamos unidas, sobre todo en el conflicto, somos más fuertes".

También ha aprovechado esta intervención para contar que Maite Méndez de Vigo y Juan Avellaneda serán los encargados de su estilismo: "Van a ser los encargados de vestirme con un esmoquin de chaqueta y pantalón".

Ver esta publicación en Instagram POR FAVOR 🙏🏽 Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 11 Dic, 2018 a las 12:06 PST

Cristina Pedroche da los primeros detalles de su vestido

La que no se ha pronunciado al respecto ha sido Cristina Pedroche, que ha preferido mantenerse en silencio. De lo que sí ha hablado la presentadora madrileña ha sido del vestido que lucirá la última noche del año. Lo ha hecho en 'El Hormiguero', donde ha dado las primeras pistas: "Yo creo que es un vestido con el que mucha gente va a soñar, en plan: 'Ay, qué bonito'".

"Es un vestido que se podría poner Beyoncé en cualquier gala a las que va", ha añadido Pedroche. "Tiene brillos. Me gusta las transparencias y que brille, pero, a lo mejor, no son las típicas transferencias. El otro día subí una foto a Instagram con los cuatro vestidos anteriores y me di cuenta que este es el año más arriesgado, el que menos tiene que ver con los anteriores, pero también es el más Pedroche".

