A prisión tres hermanos por intentar violar a la esposa de uno de ellos

Tres hermanos tendrán que ingresar en prisión por intentar violar a la esposa de uno de ellos en Valencia en 2014. El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de prisión de entre tres y cuatro años de prisión impuestas por un delito continuado de agresión sexual y otro de lesiones, lo que implicará su entrada en la cárcel cuando se ejecute la sentencia.

Los hechos, según la resolución de la sala de lo penal, sucedieron en la capital del Turia hace cuatro años: la pareja se había casado en Pakistán y después ella se había trasladado a Badalona y él a Valencia. Fue en la segunda ciudad donde el hermano de la víctima reveló que su marido había sido infiel antes de venir a España: el marido decidió entonces que, en compensación por la revelación, ella tendría que mantener relaciones sexuales con los tres hermanos.

Los tres, según la sentencia, encerraron a la mujer en una habitación y forcejearon con ella intentando agredirla sexualemente, causándole diversas heridas y siendo incapaces ante la resistencia de la víctima.

Un intento de violación que para la Audiencia Provincial de Barcelona - donde residía la víctima - y ahora para el Tribunal Supremo suponen un delito continuado de agresión sexual y otro más de lesiones, confirmando la condena de cuatro años y cuatro meses del marido de la víctima y las de tres años y cuatro meses de sus dos hermanos, cuñados de la víctima, por intentar violarla "al unísono".

Matrimonio forzoso

No queda reflejado en los hechos probados, pero los recursos de los propios acusados explican cómo el matrimonio se trataba de un matrimonio forzoso realizado en Pakistán: "Le fue impuesto por sus progenitores", dijo uno de ellos, "sin contar para nada con la libre voluntad" de la víctima. Este dato se intentó mostrar como una prueba de descargo, afirmando que fue una denuncia instrumental para conseguir el divorcio, algo que rechazan los jueces al no encontrar "móviles espurios de odio, resentimiento, venganza o enemistad".

EFE

Los jueces no dudan de la credibilidad de la víctima, que mantuvo su versión del relato durante toda la causa, y recuerdan que lo que pretendieron fue "atentar contra la libertad sexual" de la mujer, "no tanto menoscabar su integridad física" usando "intimidación y en menor medida fuerza". Si no llegaron a consumar la agresión fue por la "feroz" resistencia de la víctima, además, y no por que ellos desistiesen voluntariamente. Los tres acusados, por el momento, no han sido enviados a prisión a cumplir condena pendientes de la fase de ejecución de la sententencia.