Así suena la canción que Alfred dedica a Amaia en su disco

"Tengo una extraña sensación de no poder mejorar pero es que contigo todo va perfecto", canta Alfred al comienzo de Et vull veure (Quiero verte), la canción que canta junto a Amaia y que, claramente, dedica a su relación. "Cantando canciones de la Judith/ del Kanka como si contaras chistes/ y es que todo lo haces tan fácil como pequeño/ pero te haces mayor y cumpliste 19 a medianoche", continúa este baladón al piano en catalán. Estrofas que personalizan el tema y que repasan algunos de los momentos que han vivido juntos. La voz de Amaia entra suave a continuación y también habla de él y su paso por Operación Triunfo: "Todo el mundo te ve en televisión pero no conocen la canción que siempre hace parar tu loco corazón".

La de Amaia no es la única colaboración del disco de Alfred. También participan Love of Lesbian, Carlos Sadness y Paula Jornet, pero el dúo con ella era uno de los temas más esperados, sobre todo, después de la ruptura. Desde que comenzaron su relación, la prensa ha seguido de cerca cada paso de la pareja. Tan de cerca que la revista Lecturas publicó unas fotos donde se les veía manteniendo una conversación privada donde el cantante llegaba a llorar. En una entrevista reciente a El Periódico, Alfred se mostraba rotundo por esa portada: "Quien quiera hacer las fotos, que las haga, y allá su conciencia de sacar tajada de una relación".

En esa misma entrevista a El Periódico, Alfred explicaba cuándo escribió esta canción: "Et vull veure era la canción que le compuse para su cumpleaños y qué otra forma más bonita de decir que nos queremos que hacerla dúo. Como pasa con los demás [colaboradores del disco], que los conozco hace poco y los quiero muchísimo. Son maneras de celebrar el amor entre nosotros y por la música. Lo nuestro es algo que no se va a romper, porque esa historia es tan bonita, que la llevaré siempre dentro. Los buenos recuerdos nunca se pierden", zanjaba.