Santillana celebra 40 años de democracia con un libro ilustrado para niños

Desde el nacimiento de la Constitución, pasando por la celebración de las primeras elecciones generales democráticas, hasta el golpe de Tejero, el terrorismo de ETA, la aprobación de la primera ley para proteger a las víctimas de violencia de género y el matrimonio homosexual. 'La fabulosa historia de nuestra democracia' de Santillana cuenta la historia reciente de España a niños a partir de ocho años. Como explica la directora de contenidos de la editorial, Teresa Grence, "nuestra principal preocupación era conseguir de forma amena y visual explicar a los más jóvenes cómo ha evolucionado nuestro país en estos años". Y para hacerlo el libro utiliza viñetas y dibujos acompañados de textos explicativos muy sencillos que permiten distintos niveles de lectura. Como cuenta Grence "las viñetas permiten elaborar un primer relato. Los dibujos se acompañan de texto que permiten al lector hacer una composición más ordenada, incluso algunas viñetas incluyen ventanas para profundizar y provocar más curiosidad".

Para empezar hablando de la democracia parecía fundamental explicar a los niños la dictadura franquista. "Los niños dan la democracia y las libertades por supuestas. Así que pensamos que había que comenzar en el franquismo, plantear la reflexión sobre qué es lo que pasa cuando no tienes una democracia. Lo llamamos La historia del país del NO porque nos dimos cuenta que la palabra que más se repetía en aquellos momentos era NO: no se podían hacer muchas cosas, no había libertades, no se podía decir lo que se pensaba. A partir de ahí construimos el relato por décadas hasta la actualidad".

Un recorrido que no sólo cuenta todo el progreso que se ha producido estos años en libertades y derechos también todo lo conseguido en el deporte, la cultura y los avances científicos. "Al final todo ejemplifica el progreso social y cultural que ha experimentado España". Y un papel fundamental es el que representa en estos años la mujer. Como explica Grence "nos fuimos dando cuenta al escribir la obra de que las mujeres representan el gran cambio, donde se perciben más los avances de los derechos y las libertades".

A pesar de la complejidad de la temática y lo que supone abordar la historia presente, como cuenta Grence, no se ha dejado de tocar ningún tema relevante. "Estás contando algo que sigue sucediendo y, en ese sentido, es difícil alejarte y hacer un análisis con objetivo y equilibrado. Pero la verdad es que no hemos dejado soslayados aspectos problemáticos. Hemos querido dar una visión con todo lo sucedido, tanto los logros como los problemas que ha habido económicos, hablamos del golpe de estado, de terrorismo, incluso del problema actual de Cataluña. Quizá lo más difícil es que niños que dan por supuesta la democracia se den cuenta de lo que significa y también de lo fácil que puede ser perderla".