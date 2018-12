Laporte: "Deschamps no me convoca por motivos personales"

Aymeric Laporte, futbolista del Manchester City, ha vuelto a sembrar la polémica en su última entrevista a EITB sobre su situación con la selección francesa ya que a pesar de sus tres convocatorias, aún no la logrado debutar con la selección absoluta.

"El seleccionador no opta por mí por razones personales, hay que respetarlo. No creo que sea un tema deportivo, habría que preguntar a él por qué no me llama. Yo no tengo nada en su contra, si alguien tiene un problema, es él conmigo. Yo no le voy a llamar. La única persona que puede resolver esto es el seleccionador", afirmó el defensa del Manchester City.

Además, Laporte volvió a recordar que jugar con la selección española no es una opción. "Eso ya se cerró. Yo lucho para jugar con Francia porque soy francés. No tengo la doble nacionalidad y no voy a soilicitarla", sentenció.

"Es solitario y cuando se comunica puede parecer incómodo, porque tiene una gran percepción de sí mismo. Es un buen profesional, pero tiene problemas para integrarse en el grupo", confirmo hace unas semanas, Pierre Mankowski, técnico ayudante de la selección francesa en las etapas (2002-2010) de Jaques Santini y Raymond Doménech sobre el asunto Laporte.