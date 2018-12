Atlanta United: Los nombres del campeón

Una mezcla entre veteranos futbolistas estadounidenses que ya conocían sobradamente el soccer, y talentosos sudamericanos que llegaban como elementos diferenciales para buscar impulso definitivo a sus carreras, forman la base del nuevo campeón de la MLS. Solvencia defensiva = aceleración ofensiva = nueva regla exitosa para alcanzar la meta global del fútbol estadounidense, plantarse cuanto antes en el Mundial de Clubes.

Gerardo 'Tata' Martino

El entrenador argentino llegó a Atlanta United casi antes de que realmente existiera el proyecto y, tras ganar el título esta semana, salió a rueda de prensa sabiendo que su adiós era ya una obviedad desde hacía semanas. Eso, le permitió mostrar la realidad de todos los pasos que hicieron única su estancia en la ciudad más futbolera del país: “Sólo en Newells me sentí así de querido e importante.

En otros clubes quizás no te dan esa pertenencia, esa importancia en cada objetivo y esa relevancia en cada decisión tomada que, al final, es lo que acaba por armar el proyecto. El compromiso es mayor y la importancia de parte del staff en lo creado, también. Y esto es perfecto porque cuando Atlanta me llamó y no existía aun ni estadio, la promesa que me hicieron es crear esto, justo lo que ahora vemos: el mejor equipo de Estados Unidos, unas instalaciones como ningunas otras para

poder trabajar perfectamente y un estadio donde se ha enganchado a la afición. Y cuando todo eso se da, sólo queda que te concentres en tu labor, pues no nos dejaron excusas”, destacó.

Su gran herencia no será el título de Atlanta sino el mensaje a toda la MLS, que ahora sabe que hay un camino que seguir, una nueva ideología de fichajes y una mentalidad profesional que inculcar de base pues con ‘Tata’, ha quedado clara una postura: El soccer no necesita estrellas mundiales en el césped, sino,

principalmente, gran entrenadores inteligentes en sus banquillos.

Josef Martínez

“Es la primera vez que salgo campeón en mi vida, imaginad cómo estoy. Sólo quiero que se os acaben ya las preguntas para ir a festejarlo con mis compañeros”, expresaba el delantero venezolano al término de la final donde Atlanta venció la MLS tras ser, de nuevo y como colofón a su gran curso, el jugador más diferencial de la cita clave. Un gol e intervenciones fundamentales para estirar a su equipo, para ser el rematador soñado y para acabar finalizando la enorme productividad generada a sus espaldas.

35 goles y el récord de máximo goleador histórico de la MLS en una sola temporada, le valieron para ser el MVP del curso y la nueva imagen internacional de la Liga estadounidense. Y todo, empezó con una llamada repetitiva de Martino para contratarlo y él dando largas porque no tenía nada clara su llegada a Atlanta: “Le agradezco al entrenador su confianza e insistencia, porque hubo días antes de venir que hasta me enojaba con él”, admitió en la rueda de prensa donde celebraba el título con una máscara que tapaba sus ojos.

Miguel Almirón

Cuando Atlanta United vio claro su proyecto, su idea de juego con Martino al frente y divisó un equipo que necesitaría arrancadas veloces para permitir salir al contragolpe con aceleración y rompiendo líneas rivales, miró hacia Argentina y allí, la llamada del ‘Tata’ fue directa a la perla que estaba surgiendo en Lanús. El

paraguayo, ya consagrado hace un par de años como la gran atracción de la selección guaraní y de creciente demanda mediática, supo explotar el proyecto de Atlanta como nadie.

Porque aunque los más de 7 millones de dólares invertidos en su fichaje eran la demostración evidente de que esta franquicia tenía ideas claras y billetes fáciles para conseguir sus metas, también eran una excepción jamás vista en la MLS (que hasta entonces, jamás proponía este tipo de refuerzos a base de talonario). Fuerza, energía, talento individual y productividad terrible en cada partido, lo convirtieron en el futbolista más diferencial de la MLS en cuanto a nivel de juego.

Acabó peleado por las patadas recibidas y con un aroma a que su cabeza ya pensaba más en lucimientos personales para el futuro cercano, que en proponer en Atlanta donde ya estaba sobrado. A estas horas, su adiós es evidente y sólo se duda de si será Newcastle o Arsenal su destino. La base de futbolistas que marcaron la diferencia en Atlanta United, responde casi en su totalidad a futbolistas sudamericanos. No se puede ignorar que Escobar (marcó en la Final y llegó desde Newells por sólo 500.000 dólares) apartó salida en lateral derecho y amplió margen de planteamientos al proponer a veces una defensa de cinco donde su profundidad le hacía ser casi extremo.

Tampoco podemos olvidarnos de Gonzalez Pírez, (llegado desde Estudiantes por poco más de 1,5 millones de dólares) y convertido en el baluarte de la zaga menos goleada. Y, desde luego, aunque no haya explotado todavía al nivel esperado, Ezequiel Barco (fichaje más caro de la historia MLS tras pagarle casi 15millones de dólares a Independiente) acabará por demostrar su potencial. El argentino-paraguayo Villalba, que fue el primer fichaje de la franquicia y que fue de más a menos y el recién llegado Remedi (1,80 millones dólares a Banfield), aportaron más alternativas ofensivas en el tramo final del curso.

Todo ello, curiosamente americanizado con veteranos futbolistas estadounidenses que ya manejaban largo recorrido en la MLS y que pusieron la nota nacional. Desde el capitán Parkhurst hasta el pelirrojo Larentowicz, pasando por el todo-campista Nagbe y, claro, el queridísimo portero de la selección, Guzan.

La mezcla entre juventud argentina que encontró un impulso a sus carreras y estadounidenses veteranos que obtenían el premio tantas veces soñado, acabó por generar un sueño llamado Atlanta United cuya meta ya no es ser el mejor de USA, sino lograr meter un equipo estadounidense por vez primera en el Mundial de Clubes (como ganador de la Champions de la Concacaf). Y sí… será

cuestión de tiempo.