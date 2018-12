El Consejo Europeo rechaza el plan de May de renegociar el acuerdo del brexit

"Theresa May combate con coraje pero los resultados no se ven”, ha dicho Jean Claude Juncker. No es lo esperado. El borrador de conclusiones incluía la disponibilidad “de estudiar cualquier futura garantía que se pudiera dar” pero esta parte del texto no ha prosperado. “Como no sabemos si el Parlamento británico validará las nuevas garantías nos preparamos para el no acuerdo” ha dicho Ángela Merkel al terminar la reunión.

“El Consejo Europeo reconfirma las conclusiones del 25 de noviembre, cuando asumió el acuerdo de salida y aprobó la declaración política. La Unión mantiene esta posición y quiere empezar las ratificaciones. No hay posibilidad de renegociar”, dice el primer punto de las conclusiones leído en la sala de prensa por Donald Tusk.

Los problemas de May y el malestar del Parlamento británico podrían resolverse precisando la fecha en la que debería entrar en vigor la futura relación entre el Reino Unido y la Unión. Para eso, los 27 exigen que May les diga qué tipo de relación desean lo que la obliga a reabrir el debate en su país, con su grupo político y su oposición si no quiere que el proceso termine sin acuerdo porque “estamos en un debate impreciso, nebuloso” ha denunciado Juncker.

La consulta que May tendría que activar no ha sido definida pero precisando que “a veces tengo dificultades para comprenderme a mí mismo pero tengo todavía más dificultades para comprender las posiciones de los diputados británicos” ha dicho Juncker precisando que “tras seguir el debate segundo a segundo tengo la impresión que hay una dispersión de opiniones bastante impresionante”, el presidente de la Comisión deja claro que corresponde hablar al Parlamento de Westminster: "sobre la relación futura, nuestros amigos británicos han de decir que quieren en lugar de hacernos definir lo que queremos".

Juncker ha precisado que los 27 y las instituciones quieren que “en unas semanas, nuestros amigos británicos nos digan que es lo que esperan”. Unas semanas es lo que queda antes del 21 de enero, la fecha tope que fijó Theresa May para el voto en Westminster aunque antes, el 19, la Comisión Europea publicará las medidas colectivas por si la retirada del Reino Unido no se puede pactar.

Un riesgo que los 27 querían evitar pero que la situación actual en el Reino Unido convierte en casi irremediable a no ser que el miedo al desorden político y económico que puede generar un brexit sin acuerdo permita a May encontrar los apoyos de los que ahora carece porque si definen qué quieren, el nuevo acuerdo “se puede empezar a negociar de manera inmediata” ha dicho Juncker pero “después del voto” del acuerdo de retirada.