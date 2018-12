Juncker la lía una vez más: su extraña actitud en la cumbre europea /

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha vuelto a protagonizar uno de los episodios más controvertidos de la cumbre europea que estudia, entre otras materias, el acuerdo para el 'brexit' negociado por la premier británica, Theresa May. En esta ocasión, el cómico momento se ha producido a la llegada de los líderes europeos a la cumbre. Como se puede ver en el vídeo, el presidente de la Comisión Europea recibe a una mujer con un extraño saludo, y es que antes de saludarla afectuosamente lo que hace es despeinarla.

Pero el episodio no termina ahí. Tras despedirse de esta primera mujer, se dirige a saludar a otra persona, a la que, como hace con la primera, da dos besos. Un saludo, este segundo, que no pareció gustar mucho al propio Juncker, ya en el momento en que acude a saludar a una tercera mujer realiza un cómico gesto.

Choque con May

Esta cumbre europea no está siendo la más tranquila para el presidente de la Comisión Europea. Esta mañana se ha tenido que enfrentar a los reproches de Theresa May, que le ha recordado una rueda de prensa pasada en la que, según la premier, Juncker la llamó nebulosa.

Theresa May: "¿Qué me has llamado? Me has llamado nebulosa —referido a que es imprecisa—. Eso has dicho. Nebulosa. Lo has dicho.

Juncker: "No. No, de verdad que no".

Los líderes europeos han rechazado este viernes cambiar el acuerdo sobre el 'brexit' para allanar el camino a la primera ministra británica en el Parlamento. Una Theresa May que ha afrontado con semblante serio el inicio de la segunda jornada del Consejo Europeo en Bruselas. Y poco después, mantenía este tenso diálogo con Juncker.

Más episodios

No es la primera vez que algunas acciones del presidente de la Comisión Europea se vuelven virales en las redes sociales. Mismamente, el pasado 16 de noviembre, abandonó una rueda de prensa conjunta con el presidente de Sudáfrica tras darse cuenta de que llevaba un zapato de cada color.

En el mes de julio de este mismo año, en un acto posterior a una cumbre de la OTAN, Juncker dejó otro momento que arrasó en las redes sociales. Todos los que vieron ese vídeo dijeron que el presidente estaba borracho cuando tuvieron que sujetarlo cuando era incapaz de subir unos peldaños.