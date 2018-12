Casado premia a quienes castigaron a Rajoy para parecerse a Vox

El líder del PP ha decidido reforzar su equipo y para ello ha hecho una serie de fichajes que están dando mucho que hablar en su partido. El pasado lunes se incorporó al Comité de Dirección, Javier Fernández Lasquetty, como nuevo jefe de gabinete de Pablo Casado.

A muchos cargos populares no les ha gustado la elección. Dicen que es un hombre de José María Aznar y Esperanza Aguirre. Les parece que el exconsejero madrileño es "muy de derechas" y dan por hecho que el discurso de su formación se radicalizará a partir de ahora.

Además, hay quien recuerda sus críticas a Mariano Rajoy cuando en pleno proceso de primarias escribió un artículo en el que dejó bien claro que veía muy bien a su formación porque se había abierto una sana competición por el poder pero, sobre todo, porque el expresidente pasaba a ser ya "solo un mal recuerdo".

Aunque en Génova prefieren obviar este tipo de detalles. La cúpula conservadora defiende que su figura será de una gran ayuda para su líder. "Le va a embridar", comentan. Por eso defienden "sus sólidos planteamientos liberales". Aseguran que no son "caspa" o "de extrema derecha" como algunos apuntan. La idea es recuperar "los principios y valores" de su partido para que sus votantes no se vayan a Ciudadanos y Vox.

De todos modos no el único nombre que levanta ampollas. También el de Isabel Benjumea, adjunta a Lasquetty, está desatando críticas internas. Algunos dirigentes no olvidan que ella dirigía la Red Floridablanca, un think tank cercano al PP, desde el que se reclamaba la dimisión de Rajoy. Fue una voz disidente que siempre remarcó la falta de proyecto político mientras pedía una renovación. Al igual que José Ruiz Vicioso, quien pertenece al mismo grupo y también desde hace un tiempo se mueve por la sede nacional.

Por eso algunos populares consideran que se está formando "un club anti-Rajoy". "Es tremendo que se premie a quienes nos insultaron", resaltan. Y aunque Génova explica que de solo "pretende recuperar los principios y valores de su partido", a muchos diputados les choca que entre esa gente con experiencia nunca se apueste por personas que tuvieron responsabilidades en la etapa anterior. "No quieren moderados", explica un parlamentario popular.