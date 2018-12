El Observatorio de Becas se reunirá el 19 de diciembre después de 7 años sin convocarse

El Observatorio de becas es el foro en el que el Gobierno quiere abordar la reforma del sistema que anunció el pasado mes de julio nada más llegar a La Moncloa. Después de ocho años de inactividad, que ha incluido una reforma para reducir su tamaño, el observatorio volverá a reunirse el próximo miércoles aunque el Gobierno anunció que lo haría en octubre. Será el primer paso para iniciar los cambios en las ayudas al estudio que el Gobierno de Rajoy recortó en plena crisis a pesar de las críticas de estudiantes, rectores, docentes y familias.

Fuentes del ministerio de Educación aseguran que entre los objetivos de la reforma está la mejora de las cuantías, la actualización de los umbrales de renta y la rebaja de los requisitos académicos que endureció el Gobierno del PP. Lo que no es seguro es que esto se vaya a conseguir volviendo al sistema anterior con un presupuesto abierto y en el cualquier alumno que cumpliera los requisitos optaba a una ayuda que conocía de antemano. De hecho fuentes educativas apuntan a que el ejecutivo se inclina por mantener la parte variable de las becas aunque reforzando la parte fija para los alumnos con menos recursos.

La parte variable fue la principal novedad que introdujo el ministro Wert en su reforma de 2013. Se reparte después de haber asignado la fija a los alumnos que cumplen las condiciones del decreto de becas. La cantidad, por tanto, no es siempre la misma y los alumnos desconocen cuánto dinero van a tener en total. Eso supone un grave problema para muchos de ellos especialmente para los de rentas más bajas. Este sistema dificulta la posibilidad de adelantar los pagos ya que hasta que no se ha asignado la parte fija no puede repartirse la variable.

Con esta fórmula las cuantías han caído de media un 18%. El descenso lo han sufrido mucho más los estudiantes con menos recursos que han visto como las ayudas se han recortado para ellos a la mitad de lo que recibían con el sistema anterior.

A la reunión del miércoles el ministerio no va a llevar una propuesta concreta sobre la reforma porque quiere escuchar primero las ideas del resto de sectores. En el observatorio que presiden los ministros de Educación, Isabel Celaá, y Universidades, Pedro Duque, participan los agentes sociales, estudiantes, universidades y comunidades autónomas. Además de forma extraordinaria se ha incorporado a representantes del ámbito pre universitario a través del Consejo Escolar del Estado.