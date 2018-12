Indemnización millonaria de la CBS a una actriz víctima de acoso machista a la que despidió

En marzo de 2017, la actriz estadounidense Eliza Dushku se incorporaba al elenco de la serie Bull para desempeñar un papel importante en el drama de la CBS. Sin embargo, la cadena de televisión decidió prescindir de sus servicios tras el tercer capítulo, cuando se quejó de la actitud y los comentarios sexuales de su compañero de rodaje, Michael Weatherly.

Durante estos tres capítulos, la actriz se quejó a los productores sobre los comentarios de Weatherly. En concreto, tal y como recoge The New York Times, Dushku aseguró estar disgustada con la actitud de su compañero después de que este comentara su físico en diversas ocasiones, hiciera una broma sobre violaciones y hablara sobre la posibilidad de hacer un trío. Sin embargo, los creadores de la serie prefirieron prescindir de este personaje recurrente que lidiar con el protagonista de la serie.

La cadena de televisión indemnizó a la actriz con 9,5 millones de dólares

Después de considerar que habían prescindido de ella por quejarse de la actitud de su compañero, la actriz se reunió con la CBS y les advirtió que estaba planeando demandarles por denunciar unas condiciones de trabajo incómodas. Sin embargo, los creadores de la misma hicieron todo lo posible para evitar que este caso saltara a los medios de comunicación.

Tras las pertinentes negociaciones, ambas partes firmaron un acuerdo confidencial (al que ha tenido acceso The New York Times) mediante el que la cadena de televisión se comprometía a pagar 9,5 millones de dólares (8,4 millones de euros) a Dushku, el dinero equivalente a lo que habría percibido si finalmente hubiera trabajado en la serie durante cuatro temporadas.

"Nuestro objetivo está lejos de haber terminado"

En declaraciones a este medio, la CBS confirma la veracidad de dicho acuerdo y reconoce que todavía les queda mucho camino por recorrer para acabar con este tipo de actitudes: "Las alegaciones de Dushku son un ejemplo de que, mientras estamos comprometidos por una cultura laboral definida por un entorno seguro, inclusivo y respetuoso, nuestro objetivo está lejos de haber terminado".

Por otro lado, la compañía explica que no indemnizaron a la actriz por la actitud de Weatherly, sino porque los directivos prefirieron echar a Dushku antes de pedir al actor que dejase de actuar de esa manera. Mientras tanto, Weatherly ha emitido un comunicado explicando su versión del asunto: "Cuando Eliza me dijo que no se sentía cómoda con mi lenguaje y mi sentido del humor, me quedé mortificado por haberla ofendido y automáticamente me disculpé".