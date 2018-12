Los diputados de Podemos y PP reaccionan a su emotivo vídeo: "Estoy sorprendido de que esto sea noticia"

El diputado canario por Podemos Alberto Rodríguez y el ahora exdiputado del PP por Cádiz Alfonso Candón se han reencontrado de nuevo en el programa Espejo Público de Antena 3 después de protagonizar el vídeo más aplaudido del año en el Congreso. “Estoy bastante sorprendido de que esto sea noticia”, dijo el parlamentario de la formación morada añadiendo que su relación con Candón era normal. “Es una persona de trato amable, con la que he tenido un contacto muy intenso. Siempre me ha tratado con respeto y no me juzgó por mi apariencia o vestimenta”.

A su vez, Candón quiso insistir en que es sorprendente que una relación basada en la naturalidad y el respeto sea novedoso: “Para mí fue una sorpresa, pero la sencillez tiene que ser lo normal en tu día a día. Hay que ser prudente, humilde, sencillo”. Candón tampoco ahorró en elogios para su compañero de Podemos: “El que siembra recoge y sus palabras le hacen grande”.

El gaditano del Partido Popular quiso recordar que los políticos también son seres humanos. “Tenemos que ver más allá de las siglas porque hay personas, hay gente”.