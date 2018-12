El Atlético de Madrid se desplazó hasta Valladolid para el encuentro liguero tomando un curioso atajo: en lugar de ir en tren -50 minutos- fueron en avión -hora y media-. Kiko Narváez, ex atlético, recordó en Carrusel Deportivo una curiosa anécdota cuando él se desplazó hasta el José Zorrilla.

"Empatamos 1 - 1 y bajó Gil para ponernos a parir a todos. Mientras calentaba, él se acercó y me señaló desde lejos y me decía "cambia tú". A mí se me ocurrió decirle, mirar al utillero y decirle, "yo estoy mal, yo no soy, no salgo"", comenzó a relatar.

Acto seguido, Kiko descubrió el por qué de su negativa. "Era porque no me sentía los pies, del frío que tenía, no quería entrar. Al final entramos, empatamos, pero a Juan Vizcaíno se le ocurrió decirle "por lo menos nos hemos llevado la prima,presi" y no veas la que le lió. A mí me decía que en vez de sangre tenía horchata, y que me quería echar", concluyó.